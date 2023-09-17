Kahramanmaraş'ta deprem! 16 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Kahramanmaraş'ta deprem... AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama paylaşıldı. İşte 17 Eylül 2023 günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...
Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, saat 03.52'de Kahramanmaraş merkezli bir deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Kandilli verisi ile saat 03.52'de Kahramanmaraş'ta 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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