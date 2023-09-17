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        Haberler Gündem DEPREM SON DAKİKA: 17 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Kahramanmaraş'ta deprem! 16 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        Kahramanmaraş'ta deprem... AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama paylaşıldı. İşte 17 Eylül 2023 günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 00:15 Güncelleme: 17.09.2023 - 00:15
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        Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, saat 03.52'de Kahramanmaraş merkezli bir deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        Kandilli verisi ile saat 03.52'de Kahramanmaraş'ta 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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