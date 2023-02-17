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Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde can kaybı ve yaralı sayısı bilançosu artıyor!

6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin üzerinden 12 gün geçti. 11 ilde can kaybına ve büyük hasara yol açan depremin ardından ölü sayısı ve yaralı sayısı kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, Kahramanmaraş depremi can kaybı, yaralı sayısı ve bölgedeki hasar durumu hakkında merak edilenler...

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  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem son durum takip ediliyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma neden olan depremin üzerinden 12 gün geçti. 11 ilde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı AFAD tarafından açıklanıyor. İşte, 17 Şubat Cuma güncel deprem can kaybı ve yaralı sayısı...
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    DEPREM BÖLGESİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremde yaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor.
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

    AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    DEPREMLER 10 İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    HAVA KÖPRÜSÜ KURULDU

    Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 170 helikopter ve 76 uçakla toplam toplam 4.097 sorti yapılmıştır.

    Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirilmiştir.
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    AFET BARINMA GRUBU

    Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay ve uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 206.357 Çadır ve 2.072.848 battaniye sevk edilmiştir. 155.379 Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlanmıştır.
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    AFET BESLENME GRUBU

    Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 334 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 252 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir.

    Afet bölgesinde 16.208.638 sıcak yemek, 3.648.010 çorba, 13.295.356 su, 18.909.911 ekmek, 9.506.375 ikramlık malzeme, 1.787.341 içecek dağıtımı yapılmıştır.
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    AFET PSİKOSOSYAL DESTEK GRUBU

    4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Bölgeye 2.552 personel ve 384 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 166.703, deprem bölgesi dışında 26.791 olmak üzere toplam 193.494 kişiye psikososyal destek verilmiştir."
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    BÖLGEDE GÖREV YAPAN PERSONEL SAYISI 233 BİN 320'YE ULAŞTI!

    AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233.320 personel ile 12.322 araç ve iş makinası görev yapmaktadır. 70 uçak, 167 Helikopter, 24 Gemi, 45 İHA, 9 Drone bölgede görev yapmaktadır.
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    80 BİN 863 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9.369 personel afet bölgesine sevk edilmiştir. 
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    TÜRKİYE'DE DEPREM FIRTINASI YAŞANDI

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2.412 deprem meydana gelmiştir" denildi.
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    PAZARCIK'TA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI!

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    TGC BAYRAKTAR'DA TEDAVİLER SÜRÜYOR

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun’da demirlenen Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar’ın bölgedeki yaralı vatandaşlara tedavi hizmetinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

    MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İskenderun’da demirleyen Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Bayraktar gemisinde, depremde yaralanan vatandaşlarımıza aralıksız tedavi hizmeti veriliyor” ifadelerine yer verildi. (İHA)
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    81 İLDE OKULLAR 20 ŞUBAT'A KADAR KAPALI OLACAK

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ülke genelinde bütün okulların 20 Şubat'a kadar tatil edildiğini duyurdu. Bakan Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ!

    Depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep illeri genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi.
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

    Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    ÜNİVERSİTELER YAZ MEVSİMİNE KADAR TATİL

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, tüm üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı.
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

    DEPREMZEDELER KYK YURTLARINA YERLEŞTİRİLECEK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversiteler uzaktan eğitime geçecek yurtlar misafirhane olacak. Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler" açıklamasında bulundu.
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?
  • DEPREM SON DAKİKA 17 ŞUBAT 2023 | Deprem felaketinde 12.gün! Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, can kaybı açıklandı mı ve kaç bina yıkıldı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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