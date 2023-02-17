Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem son durum takip ediliyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma neden olan depremin üzerinden 12 gün geçti. 11 ilde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı AFAD tarafından açıklanıyor. İşte, 17 Şubat Cuma güncel deprem can kaybı ve yaralı sayısı...