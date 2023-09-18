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        Haberler Gündem Deprem son dakika: 18 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi az önce deprem mi oldu, nerede?

        Deprem mi oldu? 18 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama paylaşılıyor. İşte 18 Eylül 2023 Pazartesi günü yaşanan depremler ile son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 07:34 Güncelleme: 18.09.2023 - 07:34
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        Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Peki, 18 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede? İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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