Deprem kuşağında olan ülkemizde sık sık depremler meydana geliyor 3 ve üzerindeki büyüklüğü sahip depremler ise zaman zaman paniğe yol açıyor. Sabah saatlerinde Manisa'da meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerinde de Tekirdağ Şarköy'de 3.7 büyülüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 3.6 olarak revize etti. Türkiye'de meydana gelen son depremler haberimizde.

ŞARKÖY AÇIKLARINDA 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nin Şarköy sahiline 4,47 kilometre mesafade bugün saat 16.17'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şarköy'de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği bildirildi.

21 MAYIS SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.05.21 16:56:19 39.7870 32.5682 0.0 -.- 1.8 -.- ETIMESGUT (ANKARA) İlksel 2019.05.21 16:53:16 36.1902 33.6785 0.0 -.- 0.8 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2019.05.21 16:48:18 38.0428 32.3430 0.0 -.- 1.2 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.05.21 16:37:00 39.1843 27.6432 0.0 -.- 2.0 -.- YIRCA-SOMA (MANISA) İlksel 2019.05.21 16:24:52 37.1473 27.7477 11.2 -.- 1.8 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.05.21 16:17:37 40.7482 27.3893 14.4 -.- 3.7 3.6 GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) REVIZE01 (2019.05.21 16:17:37) 2019.05.21 15:55:05 37.5085 29.4163 5.0 -.- 1.5 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.05.21 15:07:14 42.1907 41.9615 16.6 -.- 2.9 -.- GURCISTAN İlksel 2019.05.21 14:17:33 40.9328 35.7905 0.0 -.- 1.9 -.- GURUN-LADIK (SAMSUN) İlksel 2019.05.21 13:48:18 37.0095 32.1998 16.9 -.- 1.4 -.- DEDEMLI-HADIM (KONYA) İlksel 2019.05.21 13:42:11 39.6393 35.3037 5.0 -.- 1.4 -.- BAGLICA-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel 2019.05.21 13:19:12 39.1863 30.1278 14.2 -.- 1.4 -.- PUSAN-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel 2019.05.21 13:18:19 39.0388 30.1057 3.7 -.- 1.7 -.- GENISLER-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel 2019.05.21 13:10:47 39.2998 27.7065 0.0 -.- 1.5 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2019.05.21 13:10:56) 2019.05.21 13:06:54 40.3058 30.7350 5.0 -.- 2.0 -.- BAYINDIR-GOYNUK (BOLU) İlksel 2019.05.21 13:04:28 37.2832 31.9018 0.0 -.- 1.9 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.05.21 12:21:50 37.2317 28.1478 0.0 -.- 1.3 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel 2019.05.21 12:19:54 37.1818 27.8778 0.0 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.05.21 12:17:04 37.2133 27.8588 0.0 -.- 1.5 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.05.21 12:02:57 39.1580 27.5760 0.0 -.- 1.8 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel 2019.05.21 11:52:48 37.1262 27.7552 3.0 -.- 1.5 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.05.21 11:31:50 37.1232 27.8563 0.0 -.- 1.3 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.05.21 11:25:21 36.8788 27.5812 29.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.21 10:43:53 39.5312 29.7262 0.0 -.- 1.9 -.- OREN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2019.05.21 10:18:53 39.1100 27.5737 5.0 -.- 1.9 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel 2019.05.21 09:34:17 38.8845 26.4478 5.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.05.21 09:10:35 38.2558 26.5407 5.0 -.- 2.4 -.- UZUNKUYU-URLA (IZMIR) İlksel 2019.05.21 08:46:59 39.1407 27.5762 5.3 -.- 2.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel 2019.05.21 08:24:34 39.1613 27.5912 5.9 -.- 3.8 3.8 DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel 2019.05.21 08:21:57 39.1763 27.6145 3.3 -.- 2.2 -.- SOMA (MANISA) İlksel 2019.05.21 06:11:34 37.8900 34.6218 5.0 -.- 2.6 -.- SAZLICA-(NIGDE) İlksel 2019.05.21 05:48:37 36.9265 27.6528 5.3 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.21 05:16:46 36.7835 26.7197 5.4 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.05.21 05:01:39 38.3092 28.0252 25.6 -.- 1.2 -.- OVACIK-ODEMIS (IZMIR) İlksel