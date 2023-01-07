Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Deprem son dakika: Ege beşik gibi sallanırken yerbilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı!
ABONE OL

Ege beşik gibi sallanırken yerbilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son 1 aydır Yunanistan'ın başkenti Atina ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen depremlere dikkat çekti. Deniz altı fay araştırmalarını sürdürdüklerini dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, "Bu depremler özellikle Karaburun Yarımadası ve Çeşme'ye 150 kilometre uzaklıktaki bir alanda yaşanıyor. Büyük ölçekli bir deprem olduğunda, Karaburun Yarımadası ve Kuşadası Körfezi'nde tsunami tehlikesi yaratabilir. Yunanistan tarafından 7 civarında bir deprem olursa, bizim tarafta tsunami meydana gelebilir" dedi

Deprem son dakika: Ege beşik gibi sallanırken yerbilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deniz altı faylarına dikkat çekti.

"TÜBİTAK DA DENİZDE ÇALIŞMA YAPTI"

DHA'da yer alan habere göre DEÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü olarak uzun yıllardır denizdeki fayları araştırdıklarını söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, "Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK da denizde çalışma yaptı.

"KUŞADASI KÖRFEZİ AÇIKLARINDA 10 FAY ORTAYA ÇIKARILDI"

Özellikle Kuşadası ve Sığacık körfezinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve DEÜ gibi birçok üniversitenin de içinde olduğu geniş çaplı bir çalışma oldu. Çalışmanın ilk sonuçları, geçen 31 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz deprem çalıştayında da yayınlandı. Kuşadası Körfezi açıklarında 10 fayın bulunduğu da sismik yansıma kesitleriyle ortaya çıkartılmış durumda. Önemli olan buradaki faylarla karadaki fayların bağlantısıdır. Doğudan batıya uzanan bazı fayların bağlantısı da tespit edildi" dedi.

"YUNAN TARAFINDA ÇOK DEPREM OLUYOR"

Son 1 aydır Yunanistan'ın başkenti Atina ve Kuşadası Körfezi açıklarında 10'u 4'ün üzerinde çok sayıda deprem meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "30 Ekim'de kırılan Sisam fayının batı ve doğu kısmında, Kuşadası Körfezi ve Yunan tarafında çok sayıda deprem olmaya başladı.

"YUNANİSTAN'DA DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLABİLİR"

Bu depremlerden 10'unun büyüklüğü 4'ün üzerinde. Eğer bunlar öncü bir deprem niteliği taşıyorsa, Yunanistan taraflarında daha büyük bir deprem olabilir. Bu depremler özellikle Karaburun Yarımadası ve Çeşme'ye 150 kilometre mesafedeki bir alanda yaşanıyor.

"KARABURUN'DA TSUNAMİ TEHLİKESİ"

Büyük ölçekli bir deprem olduğunda, Karaburun Yarımadası'nda tsunami tehlikesi yaratabilir. Yunanistan tarafından 7 civarında bir deprem olursa, bizim tarafta tsunami meydana gelebilir" diye konuştu.

FAYLARDA STRES BİRİKTİ

İzmir'deki yıkıcı etki yaratan 30 Ekim depremi sonrası bölgedeki faylarda stres artışı olduğuna da dikkati çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "TÜBİTAK araştırmasında, Kuşadası Körfezi'nde yer alan 10 fayın deprem üretme potansiyelinin bulunduğu ortaya çıktı. Depreme neden olan Sisam fayının, 30 Ekim'e kadar 4 bin yıldır kırılmadığı, deprem üretme aralığının çok geniş olduğu ve yakın gelecekte yakın deprem üretmeyeceği de görüldü.

"KUŞADASI KÖRFEZİ 6-7'LİK DEPREM ÜRETEBİLİR"

Ancak Kuşadası Körfezi´ndeki 10 fayda stres birikimi nedeniyle belli ölçekle depremler yaşanıyor. Bu bölgedeki fayların 6 ila 7 arasında deprem üretme potansiyeli var" dedi.

"BİNALARIN YÜZDE 60'I DEPREME DAYANIKSIZ"

Yapı stokunun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "İzmir ölçeğinde 1 milyona yakın yapı stoku var. Bunun yüzde 60'dan fazlası depreme dayanıksız. İlk olarak yapılması gereken kentsel dönüşüm. Yıllardır bu çalışmalar yavaş yürüdü ama son zamanda sismik aktivitenin artması bu çalışmanın biran evvel yapılması gerektiğini söylüyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Dijital Emek 4.0" çalıştayında konuştu
GÜNDEM Kılıçdaroğlu, "Dijital Emek 4.0" çalıştayında konuştu
İstanbul’da kasiyer kadına “fiyat farkı” dayağı kamerada
GÜNDEM Kasiyerin kafasını tezgaha vurdular!
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ: 2023 2+1 ve 3+1 TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak?
GÜNDEM İstanbul TOKİ kura tarihleri takvimi bekleniyor!
MEB, kayıtsız öğrenciler için otomatik takip sistemini devreye aldı
GÜNDEM MEB, kayıtsız öğrenciler için otomatik takip ...
Memurların yemek ücretlerine yüzde 84 zam yapıldı! Memur zammı sonrası 2023 yılı kadrolu ve sözleşmeli memurların yemek ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Memurların yemek ücretlerine yüzde 84 zam yapıldı!
Kuruyan Marmara Gölü'nün 35 bin dekarlık bölümünde tarım başladı
GÜNDEM Marmara Gölü'nde tarıma başlandı
Son dakika haberler: İran'da Türk vatandaşları kaza yaptı: 4 ölü, 1 yaralı!
GÜNDEM İran'da Türk vatandaşları kaza yaptı: 4 ölü, 1 ...
Yeni memur zammı | 2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaşlarında ek zam ile en düşük ve zamlı memur maaşı kaç lira oldu/arttı?
GÜNDEM Memur maaşları son durum! En düşük memur maaşı...
Son dakika haberleri: Nazmi Arıkan cinayetinde flaş detay! Vahşet için para istemiş! -Güncel haberler
GÜNDEM Nazmi Arıkan cinayetinde flaş detay! Vahşet için para ...
Kadıköy'de polis yolcu gibi minibüse bindi, şoförlere ceza yazdı
GÜNDEM Yolcu polisler ceza yağdırdı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.