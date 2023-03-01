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Bilanço ağırlaşıyor: Deprem can kaybı sayısı 45 bini geçti! 1 Mart ölü ve yaralı sayısı açıklandı!

Deprem son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremin ardından Malatya da 5,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Elazığ, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma neden olan depremin ardından ölü sayısı ve yaralı sayısı AFAD tarafından açıklanıyor. İşte, 1 Mart deprem vefat sayısı ve yaralı sayısında son durum...

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  • DEPREM SON DURUM | Deprem can kaybı sayısı 45 bini geçti! 1 Mart 2023 Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?

    Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından 11 il büyük hasar aldı. Deprem vefat sayısı ve yaralı sayısındaki son durum AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Afet bölgesinde artçı sarsıntılar sürerken 20 Şubat günü Hatay, 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremle sallandı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının son bulmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Göçük altından çıkarılan vatandaşların tedavileri devam ederken gözler " 1 Mart Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?" sorusuna çevrildi. İşte, 1 Mart Deprem son durum gelişmeleri...
  • DEPREM SON DURUM | Deprem can kaybı sayısı 45 bini geçti! 1 Mart 2023 Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?

    DEPREM BÖLGESİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremde yaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının ardından güncelleniyor.
  • DEPREM SON DURUM | Deprem can kaybı sayısı 45 bini geçti! 1 Mart 2023 Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?

    23. GÜNÜNDE DEPREM FELAKETİNDE ACI BİLANÇO

    AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 45 bin 89'a yükseldiğini açıkladı
  • DEPREM SON DURUM | Deprem can kaybı sayısı 45 bini geçti! 1 Mart 2023 Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?

    DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

    Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

    Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.
  • DEPREM SON DURUM | Deprem can kaybı sayısı 45 bini geçti! 1 Mart 2023 Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?

    24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.
  • DEPREM SON DURUM | Deprem can kaybı sayısı 45 bini geçti! 1 Mart 2023 Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?

    "ŞU ANA KADAR 564 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ"

    Soylu, "Kaç müteahhit hakkında yakalama kararı vardı, kaçı yakalandı, kaçı aranıyor?" sorusuna, şu yanıtı verdi,

    "İlk dakikadan itibaren devletin bütün birimleri bu konuda teyakkuza geçmiştir. Duyduğumuz, bildiğimiz, gördüğümüz ve tespit ettiğimiz her isme yurt dışı çıkış yasağı koyduk. Bir taraftan arama kurtarma yaptık, bir taraftan telefonla böyle bir şey söz konusuymuş dedik ve müdahaleyi hemen yaptık. Bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde oldu. Bu işin kim olursa olsun, ne olursa olsun sonuna kadar gidilecek. Hiçbir şey insan canından kıymetli değildir.
  • DEPREM SON DURUM | Deprem can kaybı sayısı 45 bini geçti! 1 Mart 2023 Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?

    DEPREMLER BİRÇOK İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, 11 ilin yanında Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 
  • DEPREM SON DURUM | Deprem can kaybı sayısı 45 bini geçti! 1 Mart 2023 Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?

    BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

    AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 7200'ün üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.

     
  • DEPREM SON DURUM | Deprem can kaybı sayısı 45 bini geçti! 1 Mart 2023 Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?

    MALATYA'DA DEPREM

    AFAD Başkanı Sezer, merkez üssü Malatyanın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı.
  • DEPREM SON DURUM | Deprem can kaybı sayısı 45 bini geçti! 1 Mart 2023 Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?

    ADIYAMAN'DA KORKUTAN DEPREM

    AFAD verisi ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 05.51'de 5,0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi verisinde ise deprem 5,2 büyüklüğünde olarak açıklandı.
  • DEPREM SON DURUM | Deprem can kaybı sayısı 45 bini geçti! 1 Mart 2023 Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?

    "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.
  • DEPREM SON DURUM | Deprem can kaybı sayısı 45 bini geçti! 1 Mart 2023 Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?

    "EVİM YUVAN OLSUN KAMPANYASI"

    Depremzedeler için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 2 eviyle destek olduğu anımsatılan Soylu, isteyenlerin, evlerini depremzedelerin kullanımına ücretsiz sunabileceğini veya indirimli kiraya verebileceğini söyledi.

    Soylu, depremin ardından kira ve nakliyedeki fahiş fiyatlara yönelik sıkı denetimler olacağının altını çizerek, bu tip durumlarla karşılaşanların valilik, kaymakamlık ve afet koordinasyon birimleri aracılığıyla da şikayette bulunabileceklerini söyledi.
  • DEPREM SON DURUM | Deprem can kaybı sayısı 45 bini geçti! 1 Mart 2023 Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı ve kaç bina yıkıldı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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