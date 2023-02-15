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Deprem spor camiasını da derinden sarstı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden spor camiası da derinden etkilenirken, sporcular, teknik adamlar, hakemler ve çok sayıda branşın çeşitli kademelerinden görevliler yaşamını yitirdi

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AA
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kaptanı, Erkekler Süper Lig ekibi Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya, Hatay'daki evlerinin enkazında kalarak vefat etti. Milli sporcunun dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya ile kayınvalidesi Nurten Mutlu'ya henüz ulaşılamadı.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK ile Spor Toto 1. Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor deprem felaketini yaşayan ekipler olurken, sezonun kalanında lige devam etmeme talebinde bulundu. TFF, bu takımların taleplerini kabul etti.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Atakaş Hatayspor'da enkaz altında kalan Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'tan hala bir haber alınamadı.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Yeni Malatyaspor'da, Çaykur Rizespor maçından sonra verilen izin dolayısıyla çok sayıda futbolcu depremde kentte bulunmazken, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı. Ahmet Eyüp'ün cansız bedenine ulaşıldı.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    TFF 2. Lig ekipleri Adıyaman FK, Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbekirspor, İskenderunspor, TFF 3. Lig ekipleri Karaköprü Belediyespor, Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor FK, Malatya Arguvanspor deprem felaketinden etkilendi.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    İskenderunspor'da teknik ekipten Halil İbrahim Ölmez, kaleci antrenörü Uğur Kurt ile 18 Yaş Altı Takımı'nın sporcusu Burak Duraltı, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    TFF 2. Lig'de Adıyaman FK ve Diyarbekirspor sezonun kalanında lige devam etmeyecek. TFF 3. Lig'de ise Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor FK, Malatya Arguvanspor lige devam etmeme talepleri kabul edilen takımlar oldu.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Kahramanmaraş İstiklal Spor, 4 futbolcusunu kaybetti 

    Bölgesel Amatör Lig'de 1. Grup, 2. Grup ve 7. Grup'ta bulunan birçok takım, felaketin etkilerini yakından hisetti.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    2. Grup'ta lider durumda bulunan Kahramanmaraş İstiklal Spor'un birçok oyuncusu enkaz altında kalırken, futbolculardan Taner Kahriman, Hakan Doğan, Saruhan Bolat ve Burhanettin Sever hayatını kaybetti.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Amatör lig ekilerinden Derikspor'un oyuncusu Muhammed Seyyid Orhan da depremde yaşamını yitirenler arasında yer aldı.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda Gaziantep temsilcisi ALG Spor ve Onvo Hatayspor, B Grubu'nda Amed Sportif Faaliyetler ve Bitexen Adana İdmanyurduspor, 1. Lig'de de Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor ve Birfen Koleji Hatay Defne Spor ile 3. Lig ekipleri depremden etkilendi. Yapılan resmi açıklamalara göre Verda Demetgül (Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Onvo Hatayspor’un futbolcusu), Elif Berra Uzun (Kadınlar 3. Lig 5 Ocak Demirspor futbolcusu), Buse Coşkun (Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu), Eda Püsküllü, Nurgül Özdemir (Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor'un altyapı futbolcuları) yaşamını yitirdi.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndan 4 futbolcunun (İranlı Mehdi Saedavi, Hamed Matroudi ve Muhammed Rıza Mir Ahmadi ile Kamerunlu Elvis Nkam Teneng), işitme engelli takımlarından Mehmet Akan (Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu) ve Arif Özdemir'in (Hatay Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu) hayatını kaybettiği aktarıldı.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Futbol dünyasından Adem Şahan ile eşi ve çocukları (B Klasman Yardımcı Hakemi, TFFHGD Kahramanmaraş Şube Başkanı) Furkan Kürşad Demir (Kahramanmaraş il hakemi), Cevdet Karakurt (İl gözlemcisi), Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak kardeşler (Hatay aday hakemi), Hasan Bihan (Hatay il hakemi) Eyyub Saydam (Bölgesel yardımcı hakem), Nuri Gülen ve kızı (Hatay il gözlemcisi), Yakup Yel (Kahramanmaraş eski il hakemi), Cemil Can (Hatay eski il hakemi), Kemal Torun ve Soner Koyuncuoğlu (Hatay ili eski gözlemcileri), Uğur Fırat Karaca (Hatay eski il temsilcisi) ile Mehmet Öztürk'ün (Hatay ASKF Başkanı ve TFF Amatör Kurul Üyesi) de depremde vefat ettikleri duyuruldu.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Milli basketbolcu Nilay Aydoğan yaşamını yitirdi

    ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan, yaşamını yitirdi.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Basketbol Ligi ekipleri Elazığ İl Özel İdare, Tarsus Belediyesi ve Elazığ Basketbol bölgede etkilenen takımlar oldu.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi takımlarından Diyarbakır Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Av. Serhan Özdemir hayatını kaybetti.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Adıyaman'da enkaz altında kalan basketbol C klasman hakemi Eren Kılınç'ın da vefat ettiği açıklandı.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Voleybolcu Betül Çoban Çakır-Bedrettin Çakır çifti vefat etti

    TVF Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol'un smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır kurtarılamadı.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Erkekler 2. Ligi ekiplerinden Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı'nın enkaz altında kalan sporcularından Mehmet Can Ağırbaş, Murat Çiloğulları, Resul Gün, Görkem Can Gündüz, Tunahan Yıldız, Emincan Kocabaş hayatını kaybetti.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Voleybol liglerinde, depremin vurduğu bölgede birçok takım yer alıyor. Efeler Ligi'nde Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Erkekler 1. Ligi'nde Hatay Erzin Yeşilkent, Gaziantep Gençlikspor, Kadınlar 2. Lig 15. Grup'taki takımlar ile 13. Grup'tan İmamoğlu Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi, Erkekler 2. Lig 5. Grup'taki takımların tamamı, 6. Grup'tan ise GAP Gençlik ve Elazığ Aksaray Gençlik kulüpleri depremden etkilenen voleybol takımları oldu.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Adıyaman'da çöken otelin enkazında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen voleybol takımı kafilesinden 16 kişi yaşamını yitirdi.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Voleybolda Ümitcan Doğan, Azat Jumayev, Sevgi Cihangir (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Voleybol Takımı sporcuları), Ece Yürek (Hatay Voleybol Yıldız Takımı'nın kaptanı), Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan (Adıyaman Gençlerbirliği sporcuları), Ceren Akman (Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcusu), Elçin Çınar (Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı altyapı sporcusu) da hayatını kaybetti.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Mustafa Dost (Adıyaman bölgesi ulusal hakemi), Feyzullah Köylü (Voleybol antrenörü-Adıyaman), Gülşah Boy (Adıyaman voleybol il hakemi), Sevgi Cihangir (Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi) ve Nimet Akbulut (Hatay bölgesi voleybol ulusal hakemi) yaşamını yitirenler arasında bulunuyor.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Üzücü haberler gelmeye devam ediyor Spor dünyasında enkaz altında kalanlardan üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Üzümdalı Gençlik ve Spor Kulübünden Bedir Terlik ve Hasan Ekşi ile Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Yardımcı Antrenörü Ümit Can Doğan vefat etti.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Kahramanmaraş TOHM atıcılık sporcusu Sefa Bayraktar, Antakya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erhan Önal, Türkiye Binicilik Federasyonu sporcusu Semanur Baysal ve Hatayspor malzemecisi Onur Akdeniz yaşamını yitirdi.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Futbol Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Şanlıurfa Gençlikspor Antrenörü Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak, Turgutlu Belediyesi e-spor oyuncusu Gizem Harmankaya hayatını kaybetti.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi güreşçilerinin kaldığı binanın yıkılması sebebiyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda çok sayıda isim kurtarıldı. Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy, Aslan Ekiz, Eray Şimşek, Halil İbrahim Edirne, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman ise vefat etti.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Artistik cimnastik antrenörü Fatma Özbaytemur da deprem felaketinde Adıyaman'da yaşamını yitirenler arasında yer aldı.
  • Deprem spor camiasını da derinden sarstı

    Su topunda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Aybüke Aksoy'un annesi, babası ve erkek kardeşiyle birlikte, Türkiye Halter Federasyonu hakemlerinden Durdu Mehmet Ak, halterde eski milli takım antrenörlerinden Akif Akben ile sporcu Yaşar Bekçi, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü kürek sporcuları Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez, Türkiye Tenis Federasyonu Hatay İl Temsilcisi Murat Ali Yapar ve eşi Alev Yapar, tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu ile eşi ve çocuğu, Kahramanmaraş bölgesi tekvando milli takım antrenörlerinden Cemal Toman ve eşi depremlerde hayatını kaybetti.

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