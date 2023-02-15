Deprem spor camiasını da derinden sarstı

Futbol dünyasından Adem Şahan ile eşi ve çocukları (B Klasman Yardımcı Hakemi, TFFHGD Kahramanmaraş Şube Başkanı) Furkan Kürşad Demir (Kahramanmaraş il hakemi), Cevdet Karakurt (İl gözlemcisi), Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak kardeşler (Hatay aday hakemi), Hasan Bihan (Hatay il hakemi) Eyyub Saydam (Bölgesel yardımcı hakem), Nuri Gülen ve kızı (Hatay il gözlemcisi), Yakup Yel (Kahramanmaraş eski il hakemi), Cemil Can (Hatay eski il hakemi), Kemal Torun ve Soner Koyuncuoğlu (Hatay ili eski gözlemcileri), Uğur Fırat Karaca (Hatay eski il temsilcisi) ile Mehmet Öztürk'ün (Hatay ASKF Başkanı ve TFF Amatör Kurul Üyesi) de depremde vefat ettikleri duyuruldu.