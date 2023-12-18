Haberler Gündem DEPREM UYARI SİSTEMİ İNDİR | Google Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl indirilir ve nasıl çalışır?

Google Android Deprem Uyarı Sistemi nedir, nasıl kullanılır? Google Android Deprem Uyarı Sistemi indirme ve kullanım bilgileri, Marmara Denizi ve Gümüşhane'de meydana gelen depremlerin ardından araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle oldukça önemli bir yere sahip olan Deprem Uyarı Sistemi telefon kullanıcılarına bildirim gönderiyor. İşte Google Deprem Uyarı Sistemi aktifleştirme adımları... Habertürk Giriş: 18.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:22 facebook

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Marmara Denizi Yalova Açıkları ve Gümüşhane'de meydana gelen 4 büyüklüğünün üzerindeki depremlerin ardından gözler Google Android Deprem Uyarı Sistemine çevrildi. Deprem başladığından P dalgalarını anlayan Deprem Uyarı Sistemleri hızlı bir şekilde S dalgalarının ulaşacağı zamanı hesaplar. Ücretsiz olarak kullanıma sunulan Yakınımdaki Deprem uygulaması, meydana gelecek depremi önceden uyarır. İşte Google Android Deprem Uyarı Sistemi indirme ve kullanım şekli....

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GOOGLE DEPREM UYGULAMASI NEDİR? Deprem uyarı sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan tüm telefonlarında ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak uyarıları alabilmek için bildirimlerin telefondan açılması gerekiyor. Ayrıca bu uyarılar yalnızca Wi-Fi ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.