Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanına ilişkin davada karar çıktı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanında 51 kişinin ölümüne ilişkin davada, mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Depremde yakınlarını kaybeden müştekiler, ilçenin 4üncü deprem bölgesi olduğunu, depremde 40 bine yakın konuttan sadece Furkan Apartmanının yıkıldığını, ihmaller zincirinin binanın yıkılmasına sebep olduğunu belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma savcısı da 3 sanığın cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Eyüp Öğüt, yakınlarını kaybeden aileler ile taraf avukatları ve milletvekilleri katıldı.

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"ADALETİ SAĞLAYIN"

Müştekilerin konuşmaları sırasında salonda aile yakınlarının zaman zaman gözyaşı döktüğü görüldü.

Enkazdan 28 saat sonra ailesiyle kurtarılan 12 yaşındaki Abdulkadir Özkılıç da suçluların en ağır şekilde ceza almalarını istediğini ifade ederek, "Yarım kalan hayallerimiz vardı ya onları geri versinler ya da adaleti sağlayın." dedi.

Müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma savcısı, kamu görevlileri hakkında soruşturma izninin verildiğini, onların da karara itiraz ettiğini ancak sürecin devam ettiğini, "kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılmadığı" yönündeki söylemlerin doğru olmadığını hatırlattı.

Tutuksuz sanık Eyüp Öğüt, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Kolon kesmedim, tadilat yapmadım, 1+1 dairem yok." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek beraatlerini talep etti.

Son sözü sorulan sanık, "Beraat etmektense aklanmak istiyorum. Ben yemin ederim bir şey yapmadım." dedi.