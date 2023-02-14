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Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana ve milyonlarca kişiyi etkileyen deprem felaketinde, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye'yi yasa boğan ve 10 ili vuran depremin ardından ölü ve yaralı sayıları yetkili kurum ve kişilerce açıklanmaya devam ediyor. Depremde hayatını kaybeden, yaralananların isimleri ve kimlikleri, depremden etkilenenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte Kahramanmaraş depreminde ölenlerin kimlikleri ve isimleri...

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  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Bakan Koca'dan kritik açıklama geldi!

    Uzmanlar tarafından son yüzyılın en büyük felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin ardından, bölgeden ölü ve yaralı sayısı haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi 10 ili vuran deprem felaketinde enkaz altında mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, "Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı?" İşte Kahramanmaraş depreminde ölenlerin isimleri ve kimlikleri hakkında merak edilenler...
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Bakan Koca'dan kritik açıklama geldi!

    TÜRKİYE PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLERLE SARSILDI!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

    BAKAN KOCA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

    Sağlık Bakanı Koca "Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum" açıklamasında bulundu.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Bakan Koca'dan kritik açıklama geldi!

    10 İLİ VURAN DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Bakan Koca'dan kritik açıklama geldi!

    ŞANLIURFA'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI!

    AFAD, Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin diğer illere sevk edildiğini açıkladı.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Bakan Koca'dan kritik açıklama geldi!

    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ, KİMLİKLERİ AÇIKLANDI MI?

    Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri ile ilgili valiliklerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kahramanmaraş merkezli depremde  yaralananların, ölenlerin isimleri ve kimliklerine ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Bakan Koca'dan kritik açıklama geldi!

    BAKAN KOCA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

    Sağlık Bakanı Koca "Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Bakan Koca'dan kritik açıklama geldi!

    DEPREMDE VEFAT EDEN ÜNLÜLER KİMLER?

    AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır, Yayıncı Pelin Boyrazoğlu Pqueen'in arkadaşı Bilal Yılmazlar, Yeni Malatyaspor Kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan henüz haber alınamadı.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Bakan Koca'dan kritik açıklama geldi!

    7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Bakan Koca'dan kritik açıklama geldi!

    10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

    Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Bakan Koca'dan kritik açıklama geldi!

    EĞİTİMDE ARA UZATILDI

    Milli Eğitim Bakanı Özer "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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