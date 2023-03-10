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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde tarihi Vicina Köprüsü de yıkıldı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde bulunan tarihi Vicina Köprüsü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı

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İHA
  • Depremde tarihi Vicina Köprüsü de yıkıldı

    Adıyaman’ın Tut Çamiçi köyü ile Gölbaşı Yaylacık köyü arasından geçen Göksu Çayı üzerine kurulan Vicina Köprüsü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.

     
  • Depremde tarihi Vicina Köprüsü de yıkıldı

    İHA'nın haberine göre tarihi kaynaklara göre Osmanlı döneminde yapılan ve 18. yüzyıl ile tarihlenen köprü iki kemerden oluşuyor.

     
  • Depremde tarihi Vicina Köprüsü de yıkıldı

    İpek Yolu üzerinde bulunan köprünün 47,5 metre uzunluğunda, 5,5 metre genişliğinde olduğu belirtiliyor.
  • Depremde tarihi Vicina Köprüsü de yıkıldı

    Kemerleri düzgün kesme taşlardan, diğer kısımlar ise moloz taşlardan örülen köprünün yüksek kemerinin ise 10,5 metre yüksekliğinde olduğu ifade ediliyor. 
  • Depremde tarihi Vicina Köprüsü de yıkıldı

    Kültür varlığı olarak tescilli olan köprünün küçük tek kemeri depremde ayakta kaldı. Köprüye daha sonra köylüler tarafından ağaçlardan bağlantı yolu yapıldı.

     
  • Depremde tarihi Vicina Köprüsü de yıkıldı

    Köprünün yeniden restore edilmesini beklediklerini dile getiren Çamiçi köyü sakini Murat Çağlın, "Bu köprümüz yıllara meydan okuyan, aynı zamanda İpek Yolu üzerinde bulunan ve Osmanlı döneminde 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen köprümüzdür. 
  • Depremde tarihi Vicina Köprüsü de yıkıldı

    6 Şubat Pazarcık merkezli deprem sırasında yıkıldı. Bu olay bizi çok üzdü. Daha sonra devlet büyüklerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Devlet büyüklerimizden köprünün restore edilmesini istiyoruz" dedi.

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