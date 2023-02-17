Çeşitli etkinlikler ve oyun atölyelerinin düzenlendiği çadır kentlerde tiyatro oyunları da unutulmadı. Yeşilyurt Belediyesi Tiyatro Grubu, Kültür ve Kongre Merkezi'nin bahçesinde ve çadır kentlerde çeşitli oyunları sahneye koyarak çocukları mutlu etmeye çalışıyor.

Evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler çadır kentlerde barınma imkanı bulurken, çocukların deprem travmasını atlatması için de tiyatrocular seferber oldu.

"GÜLÜCÜKLERİ HER ŞEYE BEDEL"

Tiyatrocu Ömer Konakçı, Malatya'da tiyatro yaptıklarını, kendilerinin de depremzede olduğunu söyledi.

Depremin ardından ilk gün arama-kurtarma çalışmalarına katıldıklarını ifade eden Konakçı, "Ardından çocukların yüzünü güldürmek için sahaya indik. Çocukları çok seviyoruz. Çocukların bu gülücükleri her şeye bedel. Onlar gülsün, biz hep alandayız..." dedi.

"SAHNEDE BAMBAŞKA OLUYORUZ"

Yaşananların bıraktığı derin izleri silmek için çalıştıklarını belirten Ömer Konakçı, şöyle konuştu:

Sahaya indiğimizde, çocukların yanında olduğumuzda, sahnede bambaşka oluyoruz. İyi ki alana indik, çocukları güldürüyoruz. Güldürmeye devam edeceğiz. Bugünleri hep birlikte el ele, kol kola aşacağız. Çağırılan her yere gidiyoruz. Malatya'da birkaç gün kaldıktan sonra çevre illere de gitmeyi düşünüyoruz. Oradaki çocukların yüzlerini güldürmeye çalışacağız, hep alanda olacağız.