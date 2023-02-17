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Depremde yakınlarını yitiren tiyatrocular, çocuklar gülsün diye sahnede

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, akraba ve arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü kalplerine gömen tiyatrocular, sahneledikleri oyunlarla deprem travması yaşayan çocukları gülümsetiyor

Depremde yakınlarını yitiren tiyatrocular, çocuklar gülsün diye sahnede - Deprem haberleri
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AA

Evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler çadır kentlerde barınma imkanı bulurken, çocukların deprem travmasını atlatması için de tiyatrocular seferber oldu.

Çeşitli etkinlikler ve oyun atölyelerinin düzenlendiği çadır kentlerde tiyatro oyunları da unutulmadı. Yeşilyurt Belediyesi Tiyatro Grubu, Kültür ve Kongre Merkezi'nin bahçesinde ve çadır kentlerde çeşitli oyunları sahneye koyarak çocukları mutlu etmeye çalışıyor.

Birçoğu depremde akraba ve arkadaşlarını yitiren oyuncular, kostümlerini giyerek 'Nasreddin Hoca' fıkralarını canlandırıyor, masallar anlatıyor.

"GÜLÜCÜKLERİ HER ŞEYE BEDEL"

Tiyatrocu Ömer Konakçı, Malatya'da tiyatro yaptıklarını, kendilerinin de depremzede olduğunu söyledi.

Depremin ardından ilk gün arama-kurtarma çalışmalarına katıldıklarını ifade eden Konakçı, "Ardından çocukların yüzünü güldürmek için sahaya indik. Çocukları çok seviyoruz. Çocukların bu gülücükleri her şeye bedel. Onlar gülsün, biz hep alandayız..." dedi.

"SAHNEDE BAMBAŞKA OLUYORUZ"

Yaşananların bıraktığı derin izleri silmek için çalıştıklarını belirten Ömer Konakçı, şöyle konuştu:

Sahaya indiğimizde, çocukların yanında olduğumuzda, sahnede bambaşka oluyoruz. İyi ki alana indik, çocukları güldürüyoruz. Güldürmeye devam edeceğiz. Bugünleri hep birlikte el ele, kol kola aşacağız. Çağırılan her yere gidiyoruz. Malatya'da birkaç gün kaldıktan sonra çevre illere de gitmeyi düşünüyoruz. Oradaki çocukların yüzlerini güldürmeye çalışacağız, hep alanda olacağız.

"TEBESSÜMLER HER ŞEYE DEĞER"

İrem Kılıç da depremde dayısı Mehmet Turan'ı yitirdiğini, kuzeni ve yengesinin enkazdan kurtarıldığını dile getirdi.

Depremin ilk günlerinde dayısı ve diğer tanıdıklarının çıkarılması için mücadele ettiklerini belirten Kılıç, "Ardından hocamız böyle bir fikri olduğunu söyledi. 'Bu tebessümler bizim için her şeye değer' dedik. Direkt sahaya indik, çocukları eğlendirmeye geldik. Acımız her zaman içimizde ama bu tebessümleri görünce gerçekten hafifliyor" ifadelerini kullandı.

"İNSAN KULİSİ GÖRÜNCE KÖTÜ OLUYOR"

Depremden bir gün önce de Malatya Kültür ve Kongre Merkezi'nde oyun sahnelediklerini söyleyen İrem Kılıç, "Biraz kötü oluyor insan kulisi görünce. Şimdi insanlar konaklıyor, orada kalıyor. Önceden orada hazırlanıyorduk. Bu bizi hüzünlendiriyor ama tebessümler de her şeye değer..." diye konuştu.

Fotoğraflar: AA, DHA

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