Layth Sidiq, gönderisinde, "Bugün, hepinizi Türkiye ve Suriye'deki depremzedeleri desteklemeye ve elinizden geldiğince yardım yapmaya davet ediyorum. Aynı zamanda tüm yiten tüm canları saygı duruşuyla anarken bu kısa doğaçlamayı onların anısına sunuyorum" ifadelerine yer verdi.



Fotoğraflar: Instagram