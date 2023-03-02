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AA

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla şu ana kadar 11 ilde 332 noktada çadır kent alanları oluşturuldu.

Bugün itibarıyla 360 bin 167 çadır kuruldu, 1 milyon 440 bin 668 kişiye barınma hizmeti sunuldu.

Deprem bölgesinde kurulan 189 konteyner kentte, 34 bin 120 kişiye barınma hizmeti sunuluyor. 90 bin 914 konteynerin altyapı ve kurulum çalışması ise devam ediyor.

Afet bölgesinde 1 milyon 593 bin 808, diğer illerde ise 329 bin 960 kişi barınma hizmetinden yararlandı. Deprem bölgesinde 2 bin 284 ilave duş ve 5 bin 58 tuvalet konteyner kuruldu.

75 UÇAK, 108 HELİKOPTER AFETZEDELER İÇİN MEKİK DOKUYOR

Deprem bölgesinde 4 bin 667 kurtarma ekibi olmak üzere 228 bin 591 personel görev yapıyor, 18 bin 48 iş makinesi bulunuyor. Ayrıca 75 uçak ve 108 helikopter afetzedeler için yardım köprüsü oluşturdu.

Türk Kızılay, AFAD, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından bölgeye mobil mutfaklar da sevk edildi. Afet bölgesinde 97 milyon 551 bin 326 sıcak yemek, 13 milyon 11 bin 882 çorba ile 15 milyon 83 bin 689 kumanya ve paketli gıda dağıtımı yapıldı.

Bölgede 1 milyon 538 bin 9 bina ve 4 milyon 765 bin 345 bağımsız bölümde hasar tespit incelemesi tamamlandı.

Depremden etkilenen afetzedelere yönelik 10 bin lira tutarındaki "Hane Başı Destek Ödemesi" kapsamında 1 milyon 25 bin 204 depremzede ailenin hesabına ödeme yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.