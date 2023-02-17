Depremden etkilenen şirketlere bilanço kolaylığı

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HABERTURK.COM

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) deprem bölgesindeki borsa şirketlerinin 2022 yılına ait finansal rapor bildirimlerini 2023 ilk çeyreği için belirlenen son tarihe kadar yapabileceğini bildirdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre Merkezi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde (Deprem Bölgesi) yer alan ve sonradan Deprem Bölgesi olarak ilan edilecek illerde bulunan sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin 31.12.2022 tarihli finansal raporlarının kamuya açıklanmasında personel kaybı ve maddi kayıplar nedeniyle aksaklıklar yaşanabileceği değerlendirildi.

Bu sebeple merkezi Deprem Bölgesinde bulunan sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin, henüz bildirimi yapılmamış 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin, 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait finansal raporları için sermaye piyasası

mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim tarihine kadar yapılabilmesine karar verildi.

Bunun yanında merkezi Deprem Bölgesinde bulunan sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin henüz ilgili mevzuat kapsamında bildirimi yapılmayan 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin finansal raporlarının bildiriminin, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim süresini takip eden ayın sonuna kadar yapılabileceği bildirildi.

FONLARA EK SÜRE TANINDI

Ayrıca Kurul yatırım fonlarının (gayrimenkul, girişim sermayesi ve borsa yatırım fonları dahil) 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarının ve emeklilik yatırım fonlarının 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait yıllık raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilanının yapılabilmesi için 30.04.2023 tarihine kadar ek süre tanıdı.