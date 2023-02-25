4) Çökme: Binaların, yolların veya diğer yapıların deprem sonrasında çökmesi sonucu yine çukurlar oluşabilir.

Bu çukurlar, deprem sonrasında zararlı etkileri olabilecek derinliklere ulaşabilr. Depremin büyüklüğüne bağlı olarak, bu çukurlar birkaç santimetrelik küçük çukurlardan, binlerce metrekarelik büyük çukurlara kadar görülebilir.