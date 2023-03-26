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Depremin ardından apartmanın bodrumunu yer altı suyu basıyor

Elazığ'da deprem felaketinden 1 hafta sonra 2 bloklu 5 katlı Nadir Apartmanı'nın bodrumu, kaynağı bilinmeyen yer altı suyu ile doldu. Sürekli su alan zemin nedeniyle 19 aileden 14'ü binayı terk etti, kalanlar ise yetkililerden kalıcı çözüm istiyor.

Depremin ardından apartmanın bodrumunu yer altı suyu basıyor
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da da birçok bina hasar gördü. Kültür Mahallesi Töreli Sokak'taki 2 bloklu 5 katlı Nadir Apartmanı'nın bodrumunu ise felaketten 1 hafta sonra kaynağı belli olmayan yer altı suyu bastı. İki kez itfaiye ekiplerince boşaltılan su, tekrar dolmaya başladı. Bu kez bina sakinleri, bodruma su pompası koyup, suyun tahliyesine başladı. Sürekli su alan zemin nedeniyle 19 aileden 14'ü binayı terk etti, kalanlar kalıcı çözüm istiyor.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

19 daireden oluşan ve şu an sadece 5 ailenin kaldığı binanın sakinlerinden Leyla Kurt, "Binamızın altından su geliyor. Fakat nereden geldiği belli olmayan su, bayağı sıkıntı yaratıyor. İtfaiye 2 defa geldi, suyu çektiler ama başa çıkamadılar. Pompa aldık, o şekilde suyu çekiyoruz. Bu suyun nereden geldiği ile ilgilenen kimse yok. Kimse bir şey yapmıyor, çaresiz kaldık, korkuyoruz. Korkudan evlere girilmiyor, can güvenliğimiz yok. 200'den fazla insan oturuyordu. Şu anda toplasan 20 kişi bile kalmadı. Devletimizden bir ricada bulunuyorum; bizim bu sıkıntımızı gidersinler" dedi.

'24 SAAT SU TAHLİYESİ YAPIYORUZ'

15 yıldır binada oturduğunu söyleyen Sezai Cebir de "Binamızda Maraş depreminden 1 hafta sonra yer altı kaynağı suyu çıktı. Belediyeye bildirdik, inceleyip baktılar ve bu suya karışmadıklarını söylediler. Çevre ve Şehirciliğe gittik. Onlar da aynı bilgiyi bize verdi. 1 aydan fazladır binamıza su geliyor. Bodrumumuz sürekli su doluyor. 24 saat su tahliyesi yapıyoruz. Bundan rahatsızız. 19 dairelik binamızda 5 aile kaldı. Binamızı terk etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü binamız şu anda risk altında. Yetkililerden binamıza ivedi bir şekilde bakılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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