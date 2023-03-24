Depremin ardından göç etkisi

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Yaşanan deprem felaketi sonrası gayrimenkul piyasası hareketlendi.

Endeksa verilerine göre Ankara, Antalya, Muğla, Mersin, Kayseri ve Elazığ’da satılık konut stoku artarken, kiralık konut stokunda çoğunlukla düşüş veya küçük artışlar görülüyor. Bu durum evlerini yeterince güvenli bulmayan veya daha farklı bölgelere taşınmak isteyen kişilerin evlerini satışa çıkarması fakat özellikle fiyatı daha uygun ve zemini sağlam olan bölgelerdeki kiralık evlerin ise hızla tükenmesi olarak yorumlanıyor.

ANKARA'DA ŞUBAT AYINDA KİRALIK KONUT STOKU YÜZDE 31 DÜŞTÜ

En fazla göç alan illerin başında gelen Ankara’da şubat ayında kiralık konut stoku yüzde 31 düşerken, satılık konut stoku yüzde 23 artış gösterdi. Ankara’da şubat ayında konut kiraları yüzde 6,1, satılık konut fiyatları ise yüzde 6,39 artış gösterdi. Ankara’da ortalama kira 7 bin 589 TL, konutların ortalama satış fiyatı ise 1 milyon 646 bin 190 TL. Ankara’da kiralık konut stokunun en fazla düşüş gösterdiği ilçeler ise Sincan, Pursaklar ve Şereflikoçhisar oldu.

ANTALYA'DA KİRALIK KONUT STOKUNUN DÜŞÜŞ GÖSTERDİĞİ İLÇELER FİNİKE VE KUMLUCA

Antalya’da ise şubat ayında satılık konut stoku yüzde 17 artarken, kiralık konut stoku yüzde 1 artış gösterdi, ortalama kira 13 bin 15 TL, ortalama satış fiyatı ise 2 milyon 831 bin 520 TL oldu. Antalya’da kiralık konut stokunun en fazla düşüş gösterdiği ilçeler Finike ve Kumluca oldu.

MUĞLA'DA SATILIK KONUT STOKU YÜZDE 62 ARTTI

Muğla’da ise satılık konut stoku yüzde 62 artarken, kiralık konut stoku yüzde 19 artış gösterdi. Muğla’nın Yatağan, Dalaman ve Milas ilçelerinde ise konut stoku düşüş gösterdi. Muğla genelinde ortalama kira 15 bin 336 TL, ortalama satış fiyatı 4 milyon 411 bin 810 TL oldu.

MERSİN'DE ANAMUR, AKDENİZ VE TARSUS'TA KİRALIK STOKU DÜŞTÜ

Mersin’de satılık konut stoku yüzde 23 arttı, kiralık konut stoku ise yüzde 36 düşüş gösterdi. Mersin’de kiralık konut stokunun en fazla düşüş gösterdiği ilçeler Anamur, Akdeniz ve Tarsus oldu. Şubat ayında kiraların ortalama yüzde 15,15 artış gösterdiği Mersin’de ortalama kira 12 bin 394 TL; ortalama satış fiyatı ise 2 milyon 59 bin 725 TL.

Kayseri’de satılık konut stoku yüzde 12 artarken, kiralık konut stoku yüzde 42 düşüş gösterdi; ortalama kira 4 bin 172 TL; ortalama satış fiyatı ise 1 milyon 393 bin 920 TL oldu. Kayseri’de kiralık konut stokunun en fazla düşüş gösterdiği ilçeler Yeşilhisar, Pınarbaşı ve İncesu oldu.

ELAZIĞ'DA SATILIK KONUT STOKU YÜZDE 14 ARTTI

Elazığ’da ise şubat ayında satılık konut stoku yüzde 14 artarken, kiralık konut stoku yüzde 60 düşüş gösterdi. Elazığ’da ortalama kira bin 817 TL, ortalama satış fiyatı 1 milyon 204 bin 56 TL. Elazığ’da kiralık konut stokunun en fazla düştüğü ilçeler Karakoçan, Kovancılar ve Merkez oldu.