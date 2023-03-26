Depremin vurduğu Hatay'da birkaç esnaf kepenk açtı

"Şehir dışından da gelenler oldu. Eskiden bu çarşıda çok yoğun insan kalabalığı olurdu, sokaklarda yürünemezdi ama şimdi kimse yok, sadece biz varız. Sayıları az da olsa bazı vatandaşlar gezmeye başladı. Caddelerimiz hala moloz. İnşallah bir an önce kaldırırız da esnafımız cesaretlenir, canlanır. Yarın için plan yapmıyoruz, depremler devam ediyor ama Antakya´yı terk etmedik. Bu çarşı dünyanın ilk ticarethanelerindendir. Hatay´ın binlerce yıllık tarihi var ama şu an tarihten eser yok. Anadolu´nun ilk camisi Habibi Neccar bile yıkıldı. Çocuklarla eşimi, yengemi, babamı, annemi Bursa´daki akrabalarımızın yanına gönderdik. Geri kalanımız, hepimiz buradayız."