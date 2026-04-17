        Haberler Gündem Güncel Depremle ortaya çıktı! Çifte müebbet! | Son dakika haberleri

        Depremle ortaya çıktı! Çifte müebbet!

        Malatya'da 6 Şubat depremleri sonrasında, çöken bağ evinin enkazının temelinde cesedi çıkartılan Hüseyin Bağatur cinayeti davasında karar açıklandı. Olayda Bağatur'un eski eşi ve eski eşinin gönül ilişkisi olduğu belirtilen sanığa müebbet hapis cezası verildi

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 15:49 Güncelleme:
        Malatya'da, 2014 yılında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve on yıl boyunca "kayıp" olarak aranan Hüseyin Bağatur olayı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerinin titiz takibi sonucunda aydınlatılmıştı.

        Ferdi Durdu'nun haberine göre Bağatur’un cesedi 17 Temuz 2023 tarihinde Doğanşehir Yuvalı köyü Höbelek mevkiinde depremde üst tavanı çöken yarım inşaat halindeki bağ evinin temelinde bulunmuştu.

        Yapılan incelemede 3 çocuk basası Hüseyin Bağatur’un 21 Ekim 2014 tarihinde kaybolduğu gün başına tabanca ile ateş edilerek öldürüldükten sonra Doğanşehir’in Yuvalı Köyündeki kayısı bahçesine götürüldüğü belirlendi. Buna göre temel kazısına gömülerek üzerine temel taşları konduğu, ardından mikserle beton döküldüğü, üzerine tuğla duvar örülüp, tavan betonu atılarak bağ evi yapıldığı ve kapı ve penceresi takılmadığı belirlendi.

        Operasyon sonucunda Hüseyin Bağatur’un olaydan 6 yıl önce boşandığı eşi Hediye Geçen (55) ile eşinin gönül ilişkisi olduğu belirlenen Ali Rıza Türker (47) ve Ali Rıza Türker’in kardeşi Bayram Türker (41) Temmuz 2023’de yakalanarak tutuklandı. Cinayete ilişkin olarak Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama karar duruşması ile sona erdi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Rıza Türker Diyarbakır cezaevinden getirilirken, tutuklu sanık Hediye Geçen ise duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmada tutuksuz sanık Bayram Türker de hazır bulundu.

        Sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek berat ve tahliye talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, tarafların esas hakkındaki savunmalarını aldıktan sonra hükümlerini açıkladı. Mahkeme heyeti sanıklar Ali Rıza Türker ve Hediye Geçen’e “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezası vererek hüküm ile birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar kıldı. Mahkeme Heyeti, sanık Bayram Türker’e ise suç delillerini gizleme suçundan 4 yıl hapis cezası verdi.

        Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! Vali Ünlüer: 9 ölü, 13 yaralı!

        Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralı olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldı. 3 Cumhuriyet Savcıs...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Zengin cesareti
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Gözyaşlarını tutamadı
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Sessizliğini bozdu
