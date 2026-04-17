Depremle ortaya çıktı! Çifte müebbet!

Malatya'da, 2014 yılında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve on yıl boyunca "kayıp" olarak aranan Hüseyin Bağatur olayı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerinin titiz takibi sonucunda aydınlatılmıştı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre Bağatur’un cesedi 17 Temuz 2023 tarihinde Doğanşehir Yuvalı köyü Höbelek mevkiinde depremde üst tavanı çöken yarım inşaat halindeki bağ evinin temelinde bulunmuştu.

Yapılan incelemede 3 çocuk basası Hüseyin Bağatur’un 21 Ekim 2014 tarihinde kaybolduğu gün başına tabanca ile ateş edilerek öldürüldükten sonra Doğanşehir’in Yuvalı Köyündeki kayısı bahçesine götürüldüğü belirlendi. Buna göre temel kazısına gömülerek üzerine temel taşları konduğu, ardından mikserle beton döküldüğü, üzerine tuğla duvar örülüp, tavan betonu atılarak bağ evi yapıldığı ve kapı ve penceresi takılmadığı belirlendi.

Operasyon sonucunda Hüseyin Bağatur’un olaydan 6 yıl önce boşandığı eşi Hediye Geçen (55) ile eşinin gönül ilişkisi olduğu belirlenen Ali Rıza Türker (47) ve Ali Rıza Türker’in kardeşi Bayram Türker (41) Temmuz 2023’de yakalanarak tutuklandı. Cinayete ilişkin olarak Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama karar duruşması ile sona erdi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Rıza Türker Diyarbakır cezaevinden getirilirken, tutuklu sanık Hediye Geçen ise duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmada tutuksuz sanık Bayram Türker de hazır bulundu.

Sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek berat ve tahliye talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, tarafların esas hakkındaki savunmalarını aldıktan sonra hükümlerini açıkladı. Mahkeme heyeti sanıklar Ali Rıza Türker ve Hediye Geçen’e “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezası vererek hüküm ile birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar kıldı. Mahkeme Heyeti, sanık Bayram Türker’e ise suç delillerini gizleme suçundan 4 yıl hapis cezası verdi.