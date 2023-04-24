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Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi, Netflix, Tiyatro Kooperatifi ve İhtiyaç Haritası deprem bölgesindeki çocuklara destek olmak amacıyla ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ projesini başlattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda #BirlikteDüşlüyoruz sloganıyla yola çıkan ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ iki ay süreyle devam edecek.

Proje kapsamında Hatay ve Kahramanmaraş’ta özel çadırlar kurulacak. Projenin haftanın altı günü gerçekleştirilecek aktiviteleri arasında uzman psikologlar tarafından incelenip onaylanan birbirinden farklı tiyatro oyunları, atölyeler, drama çalışmaları, konserler, sokak performansları, film ve belgesel gösterimleri yer alacak.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER

Kreatif endüstriler için sanatın ve sanat ekonomisinin kesişim noktası olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi’nin organizasyonel gücü ve desteğiyle düzenlenen projenin tasarlayıcılığını ve yürütücülüğünü 70’i aşkın özel tiyatronun güç birliğiyle kurulan Tiyatro Kooperatifi yürütecek. Netflix, projenin finansmanını üstlenmenin yanı sıra gösterimi yapılacak film ve belgesel içeriklerini sağlayacak. İlk günden bu yana sahadaki çalışmalarını yürüten İhtiyaç Haritası ise proje için bölgedeki ihtiyaçları tespit ederek operasyonel destek sağlayacak.

Nej Güvenç- Pelin Mavili - Ata Kavame - Yeşim Özsoy - Evren Akdoğan (soldan sağa)

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, çocuklara ilham vermek, meraklı ışıl ışıl bakan gözleri geri getirmek istediklerini belirterek şunları söyledi: "Zihinlerini hayaller kurabilecekleri bir geleceğe odaklamak istiyoruz. Dünya çocuklarına armağan edilen bir gün ve bu vizyonu neredeyse bir asır önce ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bir kez daha onun işaret ettiği gibi; bir ülkenin en değerli hazinesinin çocukları olduğunun bilinci ve sorumluluğu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından başlamak üzere geleceğimiz çocuklarımız için orada olacağız.”

Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili ise “‘Renkli Hayaller Sahnesi’ projesi ile deprem bölgesindeki çocuklarımızın hem bugünlerine hem de geleceklerine ufak da olsa bir katkı sağlamayı diliyoruz” diye konuştu.

Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Özsoy "Bu projede de tiyatro, müzik ve sinemanın ortaklaşan gücüyle sokaklarımıza elimizden geldiğince renk, zihinlerimize güzel hayaller ve çocuklarımıza yarar sağlayabilecek sahneler, alanlar yaratmak amacıyla yola çıktık" dedi.

“Bu projede bölgelerde yenilenme ve kalkınmayı öncelikli tuttuğumuz bu dönemde stratejik planlarımızla örtüşen, Tiyatro Kooperatifi’nin geçici değil kalıcı olarak sanatsal dokunuş ile fark yaratmak isteği bizim için değerli" diyen İhtiyaç Haritası İcra Direktörü Evren Aydoğan şöyle devam etti: "Hatay ve Maraş bölgelerindeki lojistik ve iletişim ağımızla süreci planlama ile çalışmalarımıza başladık. 2 ilde 2 ay boyunca sürecek olan bu değerli projenin paydaşı olarak, birlikte nice hikâyeye ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz.”