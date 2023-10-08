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        Haberler Gündem Trafik Depremzede genç, motosiklet kazasında öldü! - Güncel haberler

        Depremzede Mustafa, Antalya'da motosiklet kazasında can verdi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ailesi ile Hatay'dan Antalya'ya gelen Mustafa Kerem Akbulut, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 19:36 Güncelleme: 08.10.2023 - 19:40
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        Depremzede genç, motosiklet kazasında öldü
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        Ailesiyle Hatay'dan Antalya'ya taşınan depremzede Mustafa Kerem Akbulut (20), motosiklet kazasında can verdi.

        Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi Kadriye yolunda meydana geldi. Kundu Kadriye istikametinde seyir halinde olan Mustafa Kerem Akbulut'un kullandığı motosiklet, virajı alamayınca karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

        HASTANEDE KURTARILAMADI

        Arkadan gelen araç da Akbulut'un motosikletine çarptı. Sağlık ekibi, ağır yaralı Akbulut'u, Serik'teki özel hastaneye götürdü. Akbulut, kurtarılamadı.

        MEMLEKETİ ANTAKYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

        Akbulut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Babası Murat Yusuf Akbulut tarafından teslim alınan Akbulut'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Hatay'ın Antakya ilçesine götürüldü.

        Akbulut ailesinin, 6 Şubat'taki deprem sonrası Antakya'dan Antalya'ya geldiği öğrenildi.

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