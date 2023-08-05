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        Haberler Sağlık Depremzede Zeynep beyaz önlük giyme hayaliyle YKS´ye çalıştı! Türkiye 19´uncusu oldu

        Depremzede Zeynep beyaz önlük giyme hayaliyle YKS´ye çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu

        Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlere Adıyaman'da yakalanan 19 yaşındaki Zeynep Sude Han, girdiği üniversite sınavında Türkiye 19'uncusu oldu. Depremde halalarını ve kuzenlerini kaybeden Han, "Kapanan her kapının ardından daha güzel bir kapı açıldığını bilerek sınava çalıştım. Zorluklar, azmimi daha çok artırdı. Özellikle depremi yaşadıktan sonra doktor olmak istedim. Onun hayalini kurarak çalışmalarıma devam ettim. Şimdi de tıp fakültesinde okumayı düşünüyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:35
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        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
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        Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı´na (YKS) hazırlanırken 6 Şubat depremlerine yakalanan Zeynep Sude Han, depremden sonra üniversite hazırlıklarına Samsun´daki akrabalarının yanında devam etti. Hiç bilmediği bir şehirde sınava hazırlanmanın ve depremin travmasının kendisini zorladığını söyleyen Han, "Kapanan her kapının ardından daha güzel bir kapı açıldığını bilerek sınava çalıştım. Ben hayatı zehir etmek yerine onun tadını çıkartmak istedim; çünkü olan olmuştu ve benim elimden hiçbir şey gelmezdi. Ben de elimden geleni yapıp, sorumluluklarımı yerine getirmeye çalıştım. Beni en çok yaralayan şey depremde halamları ve kuzenlerimi kaybetmek oldu. Onların hayallerini gerçekleştirmek istemem bana güç verdi" diye konuştu.

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        "DEPREMDEN SONRA DÜZENİM ÇOK BOZULDU"

        YKS´ye hazırlanma sürecini deprem öncesi ve sonrası diye ikiye böldüğünü söyleyen Han, "Deprem öncesinde her öğrencinin yaptığı gibi çalışmalarıma düzenli olarak devam ediyordum. Depremden sonra ise düzenim çok bozuldu. Başka bir şehirde, hiç bilmediğim bir ortamda yeniden başlamak gerçekten zor oldu. Ama kapanan her kapının ardından daha güzel bir kapı açıldığını bilerek çalıştım. Zorluklar, azmimi daha çok artırdı. Bu sayede deprem sonrasındaki ikinci dönemde daha istikrarlı çalıştığımı söyleyebilirim; TYT´de Türkiye 19'uncusu oldum. Sınavda çok odaklanamadığımı düşünmüştüm ama sonuç beni tatmin etti" şeklinde konuştu.

        "HİÇBİR ŞEY DÜNYANIN SONU DEĞİL; HER ŞEYİN BİR ÇIKIŞ NOKTASI VAR"

        Han, depremden etkilendiği için seneye sınava girecek öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: "Depremden sonra hayal kırıklığı yaşayan da, pes etmeyip çok güzel başarılar elde eden de var. Ben hayatı zehir etmek yerine onun tadını çıkartmak istedim; çünkü olan olmuştu ve benim elimden hiçbir şey gelmezdi. Ben de elimden geleni yapıp, sorumluluklarımı yerine getirmeye çalıştım. Hiçbir şey dünyanın sonu değil; her şeyin bir çıkış noktası var. Onlara da asla vazgeçmemelerini, eğer vazgeçerlerse de sonrasını mutlaka düşünmelerini tavsiye ediyorum. Hayattaki sınavlar ne kadar zor olursa olsun pes etmeyip devam ettikçe mükâfatının o kadar çok olduğunu düşünüyorum. Bu yıl bana sadece bu sınav için olmamakla hayatta başımıza çeşitli şeyler gelebileceğini öğretti. Herkese geçmişin hatıralarını silmeden ne olursa olsun ileriye bakmalarını, sevdiklerine değer vererek, onların yanlarında olduğunu bilerek çalışmalarını ve gerekli yardımı herkesten almalarını tavsiye ediyorum"

        "DEPREMİN TRAVMASI AYRI SEVDİKLERİMİ KAYBETMEM AYRI ETKİLEDİ"

        Depremi gördükten sonra beyaz önlük giymenin hayali olduğunu söyleyen Han, şimdi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ya da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okumak istediğini vurguladı. Han, yaşadığı süreci şöyle aktardı: "Özellikle deprem sonrasında beyaz önlük giymek hayalim oldu. Onun hayalini kurarak çalışmalarıma devam ettim. Şimdi de tıp fakültesinde okumayı düşünüyorum. Beni aslında en çok yaralayan şey depremde halamları ve kuzenlerimi kaybetmek oldu. Sınava çalışırken her gün aklıma geldi. Depremin travması ayrı sevdiklerimi kaybetmem ayrı etkiledi. Ama daima onların bana olan inancını, sınava gireceğim zaman dahi onların `ben sana çok güveniyorum, yapabilirsin´ sözlerini kendime hatırlatıyordum. Onların hayallerini gerçekleştirmek istemem bana güç verdi. Vefat eden kuzenim birinci sınıf hukuk öğrencisiydi. Onun hayallerini ve hedef koyarak çıktığı bu yolu düşündüm. Aslında onların bayraklarını üstlenmek istedim."

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