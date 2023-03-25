"Çakıl'a Kahramanmaraş'tan mamasını da getirdim. Çakıl'la kucaklaştım, çok mutlu oldum. Çakıl'la biraz hasret giderdik. Çakıl'a 'Beni nasıl kurtardın' diye sordum. Biraz konuştuk, sohbet ettik. 'Sen nasıl bir Çakıl'sın, beni kurtardın, yoksa ben 45 gündür enkaz altındaydım' dedim.