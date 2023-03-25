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Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret

Kahramanmaraş'ta yıkılan binada apartman görevlisi olarak çalışan Mehmet Çabuk, enkaz altında yerini tespit edip kurtarılmasını sağlayan itfaiye köpeği Çakıl'la hasret giderdi

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AA
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret

    Hayatı boyunca yaşadığı köpek korkusunu enkaz altından kurtarıldıktan sonra Ankara İtfaiyesi canlı insan arama kurtarma K9 köpeği Çakıl'a sarılarak unutan Mehmet Çabuk, Çakıl'ı yeniden görmek için Kahramanmaraş'tan Ankara'ya geldi.
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret

    Altındağ ilçesindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın merkez yerleşkesine giden Çabuk, Çakıl'ı görünce duygulandı. Çabuk, sarılarak hasret giderdiği Çakıl'ı, yanında getirdiği yaş mamayla besledi.
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret

    "ÇAKIL'I ÖZLEDİĞİMDE FOTOĞRAFINI AÇIP TELEFONUMU KUCAKLIYORUM"

    AA muhabirine, Çakıl ile aralarında oluşan duygusal bağı anlatan Çabuk, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'nde bulunan Boğaziçi Apartmanı'nın zemin katında 3 gün mahsur kaldığı enkazın altında Çakıl'ın sesini duyduğunda umutlandığını belirtti.
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret

    Hayatının kurtarılmasını sağlayan Çakıl'ı özlediği için Kahramanmaraş'tan Ankara'ya geldiğini ifade eden Çabuk, "Çakıl'ın benim telefonumda fotoğrafı ve sarılma videomuz var. Çakıl'ı özlediğimde fotoğrafını açıp telefonumu kucaklıyorum" dedi.
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret

    "ÇAKIL İÇİN ANKARA'YA YERLEŞECEĞİM"

    Çakıl'ın hasretine dayanamadığı için Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelmeye karar verdiğini aktaran Çabuk, şöyle devam etti:
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret

    "Çakıl'a Kahramanmaraş'tan mamasını da getirdim. Çakıl'la kucaklaştım, çok mutlu oldum. Çakıl'la biraz hasret giderdik. Çakıl'a 'Beni nasıl kurtardın' diye sordum. Biraz konuştuk, sohbet ettik. 'Sen nasıl bir Çakıl'sın, beni kurtardın, yoksa ben 45 gündür enkaz altındaydım' dedim.
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret

    Daha önce köpekleri sevmiyordum. Şimdi çok sevmeye başladım. Çakıl benim için bambaşka ve güzel. Çakıl'ın dövmesini koluma yaptıracağım ve güzelce ismini de altına yazdıracağım. Ondan sonra Çakıl'ı bırakmayacağım. Her ay gelip, gideceğim.
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret

    İnşallah Ankara'da bir işe girerim, Çakıl'la beraber kalırım. Kahramanmaraş'ta Çakıl yok. Beni kurtaran köpeğin yanına Ankara'ya geleceğim, Çakıl için Ankara'ya yerleşeceğim. "
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret

    "BUNLAR GERÇEKTEN BİZİ DUYGULANDIRAN ŞEYLER"

    Ankara İtfaiyesi uzman köpek eğitmeni Engin Yılmaz da depremin 3'üncü günü gerçekleştirilen kurtarma sonrasında Mehmet Çabuk ile canlı insan arama kurtarma K9 köpeği Çakıl'ın ilk buluşmasında da aynı duygusal anların yaşandığını anlattı.
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret

    Yılmaz, "Çakıl, Mehmet beyi görünce tepkisini gösterdi ve sarılmalara başladı. Mehmet beyin içtenliğini hissettiği için çok sıcak bir buluşma oldu. Mehmet bey, Çakıl'ın dövmesini yaptıracağını söyledi. 
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret

    Bunlar gerçekten bizi duygulandıran şeyler. Ankara'ya yerleşerek Çakıl'ın eğitimlerinde bize yardımcı olacağını da iletti. Deprem bölgesinde köpeklerimiz sayesinde 29 insana ulaştık. Ankara İtfaiyesi olarak çok mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

     
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret
  • Depremzededen kendisini enkazdan kurtaran köpeğe ziyaret

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