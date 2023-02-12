DEPREM YARDIM PARASI KAÇ TL?

Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık, 10'ar bin lira inşallah bu ailelere şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelere yapılacak deprem destek ödemesinin 10 bin TL olduğunu belirtti.