Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Depremzedelerin otomobili, kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Hatay'dan gelen ve içerisinde depremzedelerin bulunduğu otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı kazada Yusuf Gülen (66) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

Depremzedelerin otomobili, kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
DHA

Kaza, saat 16.00 sıralarında Salihli- Gölmarmara karayolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne gitmekte olan Abdullah Afrin (43) yönetimindeki 31 AKE 362 plakalı otomobil, Gördes'ten Salihli yönüne ilerleyen Emrah Akça'nın (31) kullandığı 45 LV 126 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Akça ile otomobildeki Yusuf Gülen, M.G. (63), M.K. (43) ile kamyonette yolcu olarak bulunan G.G. (23) ve H.M. (19), yaralandı. Otomobil sürücüsü Abdullah Afrin ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Gülen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan, kaza yapan otomobildeki 6 kişinin de depremzede oldukları ve Hatay'dan Akhisar'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tutuklanan Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak kimdir? Ökkeş Kavak kaç yaşında ve nereli?
GÜNDEM Ökkeş Kavak kimdir?
Malatya Havaalanı şantiyesinde meydana gelen göçük nedeniyle 2 işçi hayatını kaybetti
GÜNDEM Havalimanı şantiyesinde göçük: 2 ölü
Son dakika: Enkazdakilerin büyük bölümünü birbirlerine sarılmış halde buldular
GÜNDEM Birbirlerine sarılmış halde buldular
Bina Kimlik Sistemi sayesinde binanıza dair tüm detayları öğrenebilirsiniz
GÜNDEM Depreme teknolojik bir önlem: Bina Kimlik Sistemi
SON DAKİKA: Gaziantep Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı - Deprem Haberleri
GÜNDEM Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı
Atatürk Çiçeği Nasıl Bakılır? Evde Püf Teknikleri İle Atatürk Çiçeği Bakımı ve Sulama
GÜNDEM Atatürk çiçeği nasıl bakılır?
Ametist çiçeği nasıl bakılır? Evde kolay ametist çiçeği bakımı ve sulama
GÜNDEM Ametist çiçeği nasıl bakılır?
Anemon nasıl bakılır? Evde anemon çiçeği bakımı ve sulama htka
GÜNDEM Açelya nasıl bakılır?
Son dakika: Ordu'da kar heyelana yol açtı! 3 ev ağır hasarlı, 1,5 metre yarıklar oluştu - Öne Çıkan Haberler
GÜNDEM Ordu'da kar heyelana yol açtı!
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklamalar - Öne Çıkan Haberler
GÜNDEM Bakan Soylu ve Bakan Bozdağ'dan açıklamalar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.