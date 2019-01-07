Depresyonda olduğunuzu anlamanın yolu!

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Genetik ve stres el ele verip depresyonun biyolojik mekanizmasını tetiklemektedir. Tabi depresyon ne sadece sosyo-psikolojik bir hastalık ne de biyolojik bir hastalıktır. Aslında birçok nedenin bir araya gelmesiyle oluşan bir beyin hastalığıdır. Bir de bazı fiziksel hastalıklarda da depresyon görülebilir.