Derbi heyecanı yaklaşıyor: Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek şampiyonluk adayları Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kritik derbisine kısa bir süre kaldı. İki ezeli rakibin taraftarlarının merakla beklediği maçın tarihi ve saati de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 15 Nisan 2026 - 16:02
Süper Lig’de şampiyonluk yolunda kritik bir dönemeç olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geri sayım başladı. Lider Galatasaray, bu karşılaşmada zirvedeki yerini koruyarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise 2 puanlık farkı kapatarak yarışta öne geçmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlanan fikstüre göre, Galatasaray-Fenerbahçe maçı 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle canlı olarak buluşacak.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
