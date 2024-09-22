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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Derbi kutlamasında dikkat çeken o kare! - Galatasaray Haberleri

        Derbi kutlamasında dikkat çeken o kare!

        Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar galibiyeti soyunma odasında kutlarken, o kare dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 10:04 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:11
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        Kutlamada dikkat çeken o kare!
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        Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, soyunma odasında galibiyeti doyasıya kutladı.

        Sosyal medyada rakibine göndermelerde bulunan sarı-kırmızılılar, duvara "1-3 Kadıköy Hatırası" yazdı.

        Teknik direktör Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk burada poz verirken; F.Bahçe'nin skoru 1'in yanında ise "penaltı, joker" yazması dikkat çekti.

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