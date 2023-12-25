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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Derbi öncesi Ali Yiğit Buruk gerilimi - Galatasaray Haberleri

        Derbi öncesi Ali Yiğit Buruk gerilimi

        Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olurken maç öncesinde Ali Yiğit Buruk tartışması yaşandı. Okan Buruk'un oğlu, Galatasaray'ın soyunma odasına girmek isterken görevlilerin akreditasyon kartı talep edince ortam gerildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 09:42 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:42
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        Maç öncesi Ali Yiğit gerilimi
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        Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olurken derbi öncesinde gerilim yaşandı.

        Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, sarı-kırmızılıların soyunma odasına girmek isterken yetkililer akreditasyon kartı talebinde bulununca ortalık karıştı.

        Galatasaray A Takımı'nın adeta maskotu gibi görülen Ali Yiğit'in akreditasyon kartı olmadığı için soyunma odasına giremeyeceği ifade edilince Okan Buruk bu duruma tepki gösterdi. Ortalık gerilirken Ali Yiğit soyunma odasına alındı.

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