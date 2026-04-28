Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Derbi sonrası Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a 'küfür' tepkisi: Babam görse üzülürdü - Magazin haberleri

        Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a: Babam görse üzülürdü

        Galatasaray – Fenerbahçe derbisini tribünden izleyen oyuncu Şevket Çoruh'un küfürlü tezahürata eşlik ettiği anlar sosyal medyaya yansıdı. Galatasaray taraftarı Pelin Öztekin, isim vermeden Şevket Çoruh'a 'küfür' ve 'kavuk' eleştirisinde bulunarak, "Babam görse üzülürdü" dedi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 13:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Babam görse üzülürdü"

        Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli adım attı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Şevket Çoruh, maçı Gökhan Özoğuz, İlker Ayrık ve Ceyhun Fersoy ile tribünden izledi.

        Çoruh'un derbi maçında küfürlü tezahürata eşlik etmesi sosyal medyaya yansıdı. Çoruh'a yöneltilen tepkiler arasında en dikkat çekeni 2021'de vefat eden Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den geldi.

        REKLAM

        Derbi maçını Çoruh gibi tribünden izleyen Öztekin, babasının 'Kavuk'u devrettiği Çoruh için, "Bu görüntüleri görseydi eminim üzülürdü" ifadelerini kullandı.

        Ünlü oyuncu, tepkisini şu sözlerle sürdürdü: Tribünde her şeye varım ama ben Şükrü Saraçoğlu’na veya Süleyman Seba başkana hiçbir zaman küfür etmedim. Her şeyin bir adabı, üslubu vardır. Babamın kararına saygı duymakla beraber görse üzülürdü. Eminim! 'Baba Sahne’yi kurup ayakta tutmak Türk tiyatrosu için bir başarı olsa dahi 'Baba Karakter' de olması lazım. Kavuk alkış ister, meşale değil!

        Oyuncu Rasim Öztekin, 2020 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etmişti.

        #şevket çoruh
        #PELİN ÖZTEKİN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        "Süreyya" belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan'dan 'sıkılaşma' sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
