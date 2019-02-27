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"SİNYALİ ASLINDA İLK YARIDA VERDİK"

Hasan Ali, geri dönüş öncesi devre arasında soyunma odasında yaşananlarla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Tabii ki kendi aramızda konuştuk önce. Sonra da hocamız güzel bir konuşma yaptı. Bu işin böyle gitmeyeceğini söyledi. Zaten oyunun son 5-10 dakikasında zaten oyuna başlamak istediğimiz gibi oynayabilmiştik. Orada aslında sinyalini vermiştik ikinci yarıdaki oyunun. Şansız bir gol daha yememize rağmen soyunma odasında silkelendik. Kendi aramızda konuştuk. Hırslandık ve sahaya çıktık. Taraftarımız o skora rağmen sahip çıktılar bize ve inanılmaz bir destek verdiler. O andan itibaren zaten her şey başlamış oldu."