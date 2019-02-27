Süper Lig'de Fenerbahçe, Vodafone Park'ta ilk yarıda 3-0 geriye düşmesine rağmen Beşiktaş karşısında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılırken herkesin merak ettiği devre arası konuşmaları ortaya çıktı.
Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Sarı-Lacivertliler, oldukça kötü geçirdikleri ilk yarının ardından moralsiz bir şekilde soyunma odasına gelirken önce futbolcular kendi aralarında bir konuşma yaptı.
En çok kaptan Volkan Demirel, Mathieu Valbuena ve Alper Potuk'un öne çıktığı bu konuşmalarda "Beyler bu sonuç bize yakışmıyor! İlk 20 dakikadan sonra sergilediğimiz oyun bizim gerçek oyunumuz. Biz bu maçı çevirebiliriz. Yeter ki inanalım! Buradan inanarak çıkalım gerisi gelir. Kimse inancını kaybetmesin gol dışında pozisyonları yok. Yeter ki toparlanalım, biz de 3 gol atabiliriz" dedikleri öğrenildi.
YANAL: ÜZERİNİZDEKİ FORMA BÖYLE ÇOK MAÇ ÇEVİRDİ!
Futbolcuların bu konuşmasının ardından ise Yanal odaya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuların yaptığı konuşmalara ek olarak "Beyler kafanızı kaldırın! Üzerinizdeki forma bu şekilde çok maçı geri çevirdi. Siz yeter ki inanın. Başarmamanız için önünüzde bir engel yok. Toparlanın ikinci yarı bu maçı çevireceğiz" ifadeleriyle takımı ateşledi.
Tüm bu sözlerin ardından ikinci yarıya büyük bir motivasyonla çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sadece 12 dakika içinde 3 gol bulup beraberliği sağlarken yakaldığı diğer fırsatları ise gole çeviremeyip galibiyeti kaçırdı.
HASAN ALİ O HAREKETİ KİME YAPTI?
Vodafone Park'ta 3-0 geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de derbinin baş kahramanlarından olan Hasan Ali Kaldırım açıklamalarda bulundu.
Golü attığı ilk anda kaleci Karius'un hatalı olduğunu düşündüğünü belirten tecrübeli sol bek, "Ben vurduğum esnada kendi açımdan sanki kalecinin hatası var gibi gördüm ilk aşamada fakat daha sonra golün tekrarını izlediğimde yapabilecek hiçbir şeyi olmadığını gördüm. Çok güzel yere gitmiş gerçekten. Kadıköy'deki maçlarda da buna yakın, çok güzel şutlarım vardı ama olmamıştı. Hatta çok benzer yerden vurduğum bir top direkten dönmüştü. Bugün oldu, bilmiyorum belki daha güzel oldu böyle" dedi.
Hasan Ali, gol sevinci sırasında çok konuşulan "Buradayım" ve "Yazın" hareketleriyle ilgili ise "Golden sonra 'Buradayım' hareketiyle birlikte yaptığım 'Yazın' hareketini basına yapmadım. Zenit maçında hatamın olmadığı yerlerde beni hatalı göstermeye çalışanlara yaptım. Onlara cevap vermek istedim. Çünkü ben kaçmıyorum. Hocam benden hangi görevleri beklerse yerine getirmeye çalışıyorum. Onu söylemek istedim" ifadelerini kullandı.
"SİNYALİ ASLINDA İLK YARIDA VERDİK"
Hasan Ali, geri dönüş öncesi devre arasında soyunma odasında yaşananlarla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Tabii ki kendi aramızda konuştuk önce. Sonra da hocamız güzel bir konuşma yaptı. Bu işin böyle gitmeyeceğini söyledi. Zaten oyunun son 5-10 dakikasında zaten oyuna başlamak istediğimiz gibi oynayabilmiştik. Orada aslında sinyalini vermiştik ikinci yarıdaki oyunun. Şansız bir gol daha yememize rağmen soyunma odasında silkelendik. Kendi aramızda konuştuk. Hırslandık ve sahaya çıktık. Taraftarımız o skora rağmen sahip çıktılar bize ve inanılmaz bir destek verdiler. O andan itibaren zaten her şey başlamış oldu."
TOLGAY YAŞADIKLARINI ANLATTI
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 3-0 geriye düştüğü Beşiktaş derbisinden unutulmaz bir geri dönüşle 3-3'ü yakaladı. Sahadan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'de takıma devre arasında katılan Tolgay Arslan, siyah-beyazlı taraftarlardan tepki görmüştü. Maçı yorumlayan Tolgay, gelecekle ilgili de konuştu.
"MAÇ SONUNDA YERE ÇÖKTÜM, ÇOK DUYGULANDIM"
Karşılaşma sonrasında duygulandığını dile getiren tecrübeli futbolcu, "Maç sonunda yere çöktüm ama o anda çok duygulandım. İlk yarının etkisi de vardı, 3-3'den sonra çok fazla pozisyon kaçırmamızın da. Elbette yorgunluk da vardı. Cuma günü geldik İstanbul'a. Zor bir maçtan sonra bu maçı oynadık. Maç sonunda takımla gururlandım, taraftarımla gurur duyum. Biz derbide 2 puan kaybeden taraf olduk ama kimse merak etmesin daha güzel günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.
İlk 45 dakika sonunda 3-0 gerideyken bile kazanacaklarına inandığını söyleyen Tolgay şunları ekledi:
"Devre arasında soyunma odasına giderken taraftarlara baktım. Onlar maçı çevireceklerimize inanıyorlardı. Ben de soyunma odasına girip arkadaşlarıma bunu söyledim. Bu maçı çevireceğimizi ve herkesin inanması gerektiğini söyledim... Hatta 3-3'ten sonra dahi arkadaşlarımı öne ittim. Onlara sürekli bir tane daha atacağımızı söyledim. Pozisyonlara girdik, maalesef atamadık"
ERSUN YANAL DEVRE ARASINDA NE SÖYLEDİ?
Herkesin merak ettiği Ersun Yanal'ın devre arası konuşmasıyla ilgili de konuşan Tolgay, "Devre arasında hocamız bize Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu hatırlattı. Aslında buradan onlara da çok teşekkür etmek istediğimi söylemek istiyorum. Rakip analizleri, çalışmalarımız gerçekten hepsi çok fazla çalışıyorlar. Bizi çok iyi hazırlıyorlar" dedi.
Bundan sonraki maçları da değerlendiren tecrübeli futbolcu "Bu takımın transferin son gününde dahi 2-3 transfer yaptığını unutmamamız gerekiyor. Henüz uyum sürecini tam atlatamadık. Kendi açımdan konuşayım ben henüz yüzde 100'üme ulaşamadım. Her geçen gün daha iyi oluyorum. Ama ben eminim çok daha rahat maçlar oynayacağız" ifadelerini kullandı.
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