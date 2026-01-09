Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Derbilerde ilk golün önemi büyük! - Galatasaray Haberleri

        Derbilerde ilk golün önemi büyük!

        Turkcell Süper Kupa finalinde bu akşam karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 11:44 Güncelleme: 10.01.2026 - 10:13
        Derbilerde ilk golün önemi büyük!
        Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 32 yılı kapsayan son 65 Süper Lig, 12 Türkiye Kupası, 4 Turkcell Süper Kupa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında ilk golü atan takım sadece 6 kez mağlup oldu.

        Söz konusu dönemde Galatasaray, ilk golü attığı 24 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 26 karşılaşmayı kazandı.

        İki takım arasında yapılan son 82 resmi müsabakanın 13'ü gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 8'inde ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

        Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

        İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda da 22 Mart 2006 tarihinde ilk golü attığı karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibe 3-2 mağlup olmuştu.

        Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 82 resmi müsabakanın 13'ü golsüz eşitlikle sona erdi.

        GALATASARAY, KUPA MAÇLARINDA ÇOĞUNLUKLA İLK GOLÜ ATAN TARAF OLUYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, son 32 yılda Fenerbahçe ile oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarında çoğunlukla ilk golü atan taraf olmayı başarıyor.

        Söz konusu 17 karşılaşmanın 11'inde ilk golü atan taraf olan Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı (Hükmen 3-0 kazanılan maçta Mauro Icardi'nin golü dahil). Son 32 yılda Fenerbahçe'ye karşı ilk golü attığı kupa maçlarını kaybetmeyen Galatasaray, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Fenerbahçe ise bu maçlarda 4 kez ilk golü atan takım oldu. Sarı-lacivertliler, söz konusu 4 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 2 kez de rakibiyle berabere kaldı.

        Son 32 yılda iki takım arasında oynanan kupa maçlarının ilk 90 dakikası ve uzatmaları, 2 kez golsüz beraberlikle sonuçlandı.

        NOT: Penaltılara giden maçların sonucu berabere sayılmıştır.

        PENALTILARLA KAZANILAN MAÇLAR

        İki takım arasında son 32 yılda oynanan kupa maçlarında kazanan taraf, 3 kez penaltı sonuçlarıyla belli oldu. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 2, Galatasaray da 1 kez penaltılarla galip geldi.

        İlk olarak 22 Şubat 1995 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Sarı-kırmızılılar, penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük sağlayarak, finale yükselen taraf oldu.

        Sonrasında Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı finalinde 7 Şubat 2001 tarihinde Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda uzatmaları 4-4 sona eren maçta Galatasaray'ı penaltılarda 3-2 yendi.

        Sarı-lacivertli ekip, ayrıca 25 Ağustos 2014'teki Süper Kupa'da galip taraf olmayı başardı. Fenerbahçe, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda normal süresi 0-0 sona eren maçı penaltılarla 3-2 kazandı.

        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik

        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıda Oreşnik balistik füzesini kullandığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna yönelik gerçekleşen saldırıya bir yanıt olduğunu ifade etti.

