Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi 23 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadelenin İddaa oranları açıklandı. Derbide favori gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 1.85 olurken Galatasaray'ın oranı 2.95 olarak açıklandı. 'Maç berabere biter' oranı ise 3.10 olarak gösterildi.

Mücadelenin 2,5 gol üstü oranı 1,58; 2,5 alt oranı ise 1.90 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR ORANLARI

23. haftada oynanacak diğer önemli maç Beşiktaş - Trabzonspor'un oranları da belli oldu. Beşiktaş'ın kazanmasına 1.90, Trabzonspor'un galip gelmesine 2.75, maçın berabere bitmesine ise 3.20 oran biçildi.