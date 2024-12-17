Dere küçük kıza mezar oldu!
Olay, Bartın'da meydana geldi. Bartın'da bir kız çocuğu arkadaşları ile oyun oynarken dengesini kaybedip dereye düştü. 5 yaşındaki kız çocuğu boğularak can verdi. Babasının feryadı ve gözyaşları yürekleri yaktı.
Giriş: 17.12.2024 - 19:37 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:37
Olay, Bartın'da meydana geldi.
Bartın'da bir kız çocuğu arkadaşları ile oyun oynarken dengesini kaybedip dereye düştü.
5 yaşındaki kız çocuğu boğularak can verdi.
Babasının feryadı ve gözyaşları yürekleri yaktı.
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