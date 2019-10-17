Bursa'da, iddiaya göre fabrikaların kimyasal atıkları nedeniyle 20 yıl sonra derede üremeye başlayan balıkların tamamı öldü.

İHA'nın haberine göre, Kestel ve Gürsu ilçelerinden geçen derede fabrikaların artmasıyla birlikte 20 yıl önce balık yaşamı yok olmuştu. Kestel ilçesine geçen yıl kasım ayında kurulan arıtma tesisiyle birlikte derede yeniden balık üremeye başlamıştı. Ancak balıkların ömrü bir yıl bile sürmedi. İddiaya göre, daha önceki gibi yine doğrudan dereye bırakılan fabrikaların kimyasal atıkları balıkların sonu oldu.

Gürsu'nun Hasanköy ve Ağaköy köylerinde çok sayıda ölü balık su yüzüne vurdu. Balıkların ölümü, çevre sakinlerinin tepkisini çekti. 20 yıl sonra balık yaşamaya başlayan derelerinde kimyasal atık sebebiyle balıkların yeniden ölmesine tepki gösteren vatandaşlar, ekosisteme zarar veren sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Dereye salınan kimyasal atık sebebiyle köylerinden geçen deredeki tüm balıkların öldüğünü ifade eden Hasanköy muhtarı Ertuğrul Türe, "Köyümüzden geçen dere Kestel ilçesindeki Gölbaşı gölünden gelip denize gidiyor. 20 yıl önce bölgeye sanayinin gelmesiyle birlikte deredeki balıklar öldü. 20 yıl sonra bölgeye arıtma tesisi kurularak su arındırıldı. Derenin belli bölümünde balıklar yaşamaya başladı. Fakat geçtiğimiz cuma günü akşam bölgedeki bir fabrikadan salınan kimyasal atık deredeki tüm balıkları öldürdü. Son salınan zehir nasıl etkiliyse balıkların çoğu suyun üstüne bile çıkamadı. Çamurun altında öldüler" dedi

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