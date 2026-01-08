Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’ü besleyen Haldizen Deresi'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Bölgede gezintiye çıkan 4 arkadaş, dere üzerinde zıplayarak video çekmek isterken buzun kırılması sonucu suya düştü.O anlara ait görüntüler sanal medyada ilgi odağı olurken, grup yaşadıkları tehlikeli anları gülerek anlattı.

BUZ TUTAN DERE ÜSTÜNDE ZIPLADILAR

Çaykara ilçesindeki Uzungöl’e giden Tarık Buğra Kaycı (25), Berat Küskün (25) ve Miraç Yazıcı (25) soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan Haldizen Deresi üzerinde zıplayarak video çekmek istedi. Zıplayan gruba kısa süre sonra bir arkadaşları da dahil oldu. Ancak bu sırada buz kütlesi kırıldı, 4 kişi bir anda suya düştü. Arkadaş grubu kendi imkanlarıyla sudan çıktı. O anlar, kıyıda bulunan arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüler, paylaşıldığı sanal medyada izleyenleri gülümsetti.

REKLAM

‘BUZUN ALTININ DERİN OLACAĞINI TAHMİN ETMEDİK’

Yaşadıkları olayı anlatan gruptan Avukat Tarık Buğra Kaycı, “O gün arkadaşlarımızla Uzungöl’e gezi amacıyla gittik. Çok güzel bir kar yağışı bizi karşıladı. Hep birlikte olunca, erkeklerin bir araya geldiği zaman yaptığı çılgınlıklardan birini yapalım diye düşündük. Göl tamamen buzla kaplanmıştı. Az çok buzun kırılacağını da tahmin ettik. Kıyıdan uzakta değiliz diye tahmin ettik. Buz kütlesinin altının o kadar derin olacağını da tahmin etmedik. ‘Buz kırılır en fazla biraz suyun içine girmiş oluruz’ dedik. Arkadaşımız da bize video çekiyordu. Buz kırıldı, boylu boyunca suya batmış olduk. Paylaştığımız videonun bu kadar teveccüh göreceğini de tahmin etmemiştik. Güzel bir anı oldu, insanlar da güldü. Hemen arabaya gidip kurulandık ve eve döndük. Kimseye bir şey olmadı” dedi.