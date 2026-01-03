Dereotlu poğaça yaparken kullanılan malzemeler kadar uygulanan yöntem de büyük önem taşıyor. Dereotlu poğaça nasıl yapılır sorusu özellikle ilk kez deneyecekler tarafından merak ediliyor. Hamurun fazla yoğrulmaması, yağ ve yoğurt dengesinin korunması poğaçanın kıyır yapısını doğrudan etkiliyor. Dereotlu poğaça yapımı, birkaç temel püf noktasıyla çok daha lezzetli hale geliyor. Evde kolayca uygulanabilen bu tarif, pastane tadını yakalamak isteyenler için iyi bir alternatif sunuyor. İşte adım adım, püf noktalarıyla dereotlu poğaça tarifi…

DEREOTLU POĞAÇA MALZEMELERİ

Lezzetli bir poğaça için doğru malzeme seçimi büyük önem taşıyor. Dereotlu poğaça malzemeleri, hamurun kıyır olmasını sağlayacak şekilde belirleniyor. Kullanılan ürünlerin oda sıcaklığında olması, hamurun daha kolay toparlanmasına yardımcı oluyor.

Hamur için;

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta (sarısı üzerine ayrılacak)

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

3 ila 3,5 su bardağı un

1 demet ince doğranmış dereotu

İç harcı için;

150 gram beyaz peynir ya da lor peyniri

Üzeri için;

Yumurta sarısı

Susam ya da çörek otu

Bu ölçülerle hazırlanan hamur, pastane usulü dereotlu poğaça tarifi için ideal bir kıvam sunuyor.

DEREOTLU POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Geniş bir karıştırma kabına tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurta akı alınıyor. Malzemeler homojen bir kıvam alana kadar karıştırılıyor. Tuz ve kabartma tozu ekleniyor. Un azar azar ilave edilerek yumuşak bir hamur elde ediliyor. Hamurun ele yapışmayan ama sert olmayan bir dokuda olması gerekiyor. Hamur hazırlandıktan sonra ince ince doğranmış dereotu ekleniyor. Dereotunun hamura eşit şekilde dağılması için hafifçe yoğuruluyor. Bu aşamada fazla yoğurmaktan kaçınmak, kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi açısından önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıyor. Avuç içinde hafifçe açılan hamurun ortasına peynirli iç harç yerleştiriliyor. Kenarlar kapatılarak yuvarlak ya da oval poğaça şekli veriliyor. Şekillendirilen poğaçalar, yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak diziliyor.