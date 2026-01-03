Habertürk
Habertürk
        Dereotlu Poğaça Tarifi: Peynirli Dereotlu Poğaça Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Dereotlu Poğaça Tarifi: Peynirli Dereotlu Poğaça Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Evde yapılan hamur işleri arasında dereotlu poğaça, kokusu ve dokusuyla her zaman öne çıkan tarifler arasında yer alıyor. Özellikle kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi, pastanelerde satılan poğaçalara benzer lezzet arayanların ilk tercihlerinden biri oluyor. Taze dereotu ve peynirin uyumu, bu poğaçayı kahvaltıdan çay saatine kadar her öğüne uygun hale getiriyor. Pastane usulü dereotlu poğaça tarifi, doğru malzeme oranlarıyla hazırlandığında evde de kolayca yakalanabiliyor. Ağızda dağılan hamur yapısı, poğaçanın en belirgin özelliği olarak dikkat çekiyor. Peynirli dereotlu poğaça tarifi, hem pratik hem de doyurucu olması nedeniyle sıkça tercih ediliyor. İşte, Dereotlu poğaça tarifi ve malzemeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 12:35 Güncelleme: 03.01.2026 - 12:35
        Dereotlu Poğaça Tarifi
        Dereotlu poğaça yaparken kullanılan malzemeler kadar uygulanan yöntem de büyük önem taşıyor. Dereotlu poğaça nasıl yapılır sorusu özellikle ilk kez deneyecekler tarafından merak ediliyor. Hamurun fazla yoğrulmaması, yağ ve yoğurt dengesinin korunması poğaçanın kıyır yapısını doğrudan etkiliyor. Dereotlu poğaça yapımı, birkaç temel püf noktasıyla çok daha lezzetli hale geliyor. Evde kolayca uygulanabilen bu tarif, pastane tadını yakalamak isteyenler için iyi bir alternatif sunuyor. İşte adım adım, püf noktalarıyla dereotlu poğaça tarifi…

        DEREOTLU POĞAÇA MALZEMELERİ

        Lezzetli bir poğaça için doğru malzeme seçimi büyük önem taşıyor. Dereotlu poğaça malzemeleri, hamurun kıyır olmasını sağlayacak şekilde belirleniyor. Kullanılan ürünlerin oda sıcaklığında olması, hamurun daha kolay toparlanmasına yardımcı oluyor.

        Hamur için;

        • 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
        • 1 çay bardağı sıvı yağ
        • 1 çay bardağı yoğurt
        • 1 adet yumurta (sarısı üzerine ayrılacak)
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 paket kabartma tozu
        • 3 ila 3,5 su bardağı un
        • 1 demet ince doğranmış dereotu

        İç harcı için;

        • 150 gram beyaz peynir ya da lor peyniri

        Üzeri için;

        • Yumurta sarısı
        • Susam ya da çörek otu

        Bu ölçülerle hazırlanan hamur, pastane usulü dereotlu poğaça tarifi için ideal bir kıvam sunuyor.

        DEREOTLU POĞAÇA NASIL YAPILIR?

        Geniş bir karıştırma kabına tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurta akı alınıyor. Malzemeler homojen bir kıvam alana kadar karıştırılıyor. Tuz ve kabartma tozu ekleniyor. Un azar azar ilave edilerek yumuşak bir hamur elde ediliyor. Hamurun ele yapışmayan ama sert olmayan bir dokuda olması gerekiyor. Hamur hazırlandıktan sonra ince ince doğranmış dereotu ekleniyor. Dereotunun hamura eşit şekilde dağılması için hafifçe yoğuruluyor. Bu aşamada fazla yoğurmaktan kaçınmak, kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi açısından önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıyor. Avuç içinde hafifçe açılan hamurun ortasına peynirli iç harç yerleştiriliyor. Kenarlar kapatılarak yuvarlak ya da oval poğaça şekli veriliyor. Şekillendirilen poğaçalar, yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak diziliyor.

        PEYNİRLİ DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ VE PÜF NOKTALARI

        Peynirli dereotlu poğaça tarifi hazırlanırken iç harçta kullanılan peynirin tuz oranına dikkat edilmesi gerekiyor. Çok tuzlu peynirler hamurun lezzet dengesini bozabiliyor. Lor peyniri ya da az tuzlu beyaz peynir, dereotunun aromasını daha iyi ön plana çıkarıyor. Poğaçaların üzerine ayrılan yumurta sarısı sürülüyor. Susam veya çörek otu serpilerek önceden ısıtılmış 180 derece fırına veriliyor. Yaklaşık 20-25 dakika içinde poğaçaların üzeri kızarıyor. Fırın süresi, poğaçaların büyüklüğüne göre birkaç dakika değişebiliyor. Hamurun kıyır olması için un miktarı kontrollü ekleniyor. Gereğinden fazla un kullanılması poğaçanın sertleşmesine neden olabiliyor. Yağ ve yoğurt oranı dengede tutulduğunda dereotlu poğaça yapımı istenilen sonucu veriyor.

        PASTANE USULÜ DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ EVDE NASIL YAPILIR?

        Pastane poğaçalarının en belirgin özelliği, ağızda dağılan dokusu oluyor. Bu dokuyu evde yakalamak için tereyağı kullanımı büyük önem taşıyor. Hamuru şekillendirdikten sonra kısa süre dinlendirmek, poğaçaların pişerken formunu korumasına yardımcı oluyor. Poğaçalar fırından çıktıktan sonra birkaç dakika tepside bekletiliyor. Ardından servis tabağına alınıyor. Ilık ya da soğuk şekilde tüketilebilen dereotlu poğaça, çay saatlerinden kahvaltı sofralarına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
