Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan, üç yıl önce 'Behzat Ç.' dizisiyle oyunculuğa adım atan Derin Beşikçioğlu, sektöre giriş sürecini şöyle anlattı: Zaten oyuncu olmak istiyordum ama babam teklif edince önce 'hayır' dedim. İnsanlar ne düşünür diye kaygılandım ama babam 'audition at bir bakalım' dedi. Network var ama torpil yok. Seti öğrenmem açısından çok iyi oldu. En azından rahat bir ortamda deneyim kazandım. Sette büyüdüm ama önce figüranlarla arka planda yer aldım. İlk rolüm, 'Behzat Ç.'de canlandırdığım 'Melike' karakteri oldu.

"BABA - KIZ AYNI SETTE OLMAK ÖNEMLİ" REKLAM Babasının torpiliyle sektörde var olmak istemediğini özellikle vurgulayan Beşikçioğlu, bu yüzden Fransa'da eğitim aldığını belirterek; "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor. O yüzden kendimi farklı alanlarda da geliştirmek istedim" dedi. Babasıyla aynı projede yer almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getiren oyuncu; "Çok yumuşak bir ilişkimiz var. Hep bana destek oluyor, yönlendiriyor" diye konuştu.