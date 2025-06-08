Derin Talu'nun geçmişe yönelik mezuniyet paylaşımları
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, 2021'e ait lise mezuniyet fotoğraflarını yayımladı. Paylaşımlarda, 21 yaşındaki Derin Talu'nun ünlü oyuncunun kızıyla aynı sınıfta okuduğu ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, 2021'e ait lise mezuniyet fotoğraflarıyla dikkat çekti.Derin Talu
Kepli fotoğraflarını yayımlayan Derin Talu, paylaşımlarında sınıf arkadaşlarının yer aldığı listeye yer verdi.
Derin Talu'nun sınıf arkadaşlarının olduğu listede oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı.Refia Dermancıoğlu ve annesi Esra Dermancıoğlu
Derin Talu, ayrıca fotoğrafta arkadaşlarının yüzünü kalp emojisi ile kapattı.