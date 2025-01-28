Derrick Köhn'den Galatasaray ve transfer sözleri!

- Yaklaşık bir yıl önce Hannover 96'dan Galatasaray’a transfer oldunuz ve şimdi Bundesliga’da ilk 11 oyuncususunuz. O dönemki planınız, uluslararası bir kulüp üzerinden şu an bulunduğunuz yeri başarmak mıydı?

Galatasaray’a transfer olmak benim için değerli bir fırsattı ve bu fırsatı değerlendirmek istedim. Kulüp, etkileyici bir tarihe, tutkulu bir taraftar kitlesine ve güçlü bir uluslararası etkiye sahip. Amacım futbol anlamında kendimi geliştirmekti ve bu hedef için Galatasaray doğru bir adımdı.