Derrick Köhn'den Galatasaray ve transfer sözleri!
Galatasaray'dan sezon başında Bundesliga temsilcisi Werder Bremen'e kiralık olarak giden Derrick Köhn, sarı-kırmızılı takım ve transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Almanya Bundesliga takımlarından Werder Bremen formasıyla kiralık olarak sahaya çıkan Derrick Köhn, Transfermarkt’a özel açıklamalarda bulundu.
Galatasaray’da yalnızca yarım sezon forma giyen sol bek oyuncusu, bu sezon Bundesliga’da dikkat çeken bir performans sergiliyor. Köhn, Transfermarkt ile yaptığı röportajda geçen 12 ayı değerlendirirken, Bremen’deki adaptasyon sürecini, teknik direktör Ole Werner ile ilişkisini ve Werder Bremen’in sezonun ikinci yarısındaki hedeflerini anlattı. Ayrıca, Gana ve Almanya milli takımlarıyla ilgili düşüncelerini ve Şampiyonlar Ligi hayalini de paylaştı.
- Yaklaşık bir yıl önce Hannover 96'dan Galatasaray’a transfer oldunuz ve şimdi Bundesliga’da ilk 11 oyuncususunuz. O dönemki planınız, uluslararası bir kulüp üzerinden şu an bulunduğunuz yeri başarmak mıydı?
Galatasaray’a transfer olmak benim için değerli bir fırsattı ve bu fırsatı değerlendirmek istedim. Kulüp, etkileyici bir tarihe, tutkulu bir taraftar kitlesine ve güçlü bir uluslararası etkiye sahip. Amacım futbol anlamında kendimi geliştirmekti ve bu hedef için Galatasaray doğru bir adımdı.
- İstanbul'daki süreniz kısa olmasına rağmen oldukça başarılıydı. Bugün bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Spor açısından kendimi geliştirme ve üst düzeyde oynama fırsatı buldum. Süper Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa zaferi kazanan bir takımın parçası olmak, unutulmaz bir deneyimdi. Stadyum atmosferi, taraftarların tutkusu ve kulübün çevresindeki insanlar, bu dönemi benim için çok özel kıldı.
- Türkiye’ye transferiniz futbolcu ve insan olarak size nasıl katkılar sağladı?
Daha önce Hollanda’da yurt dışı deneyimim olmuştu, bu yüzden farklı bir ülkede yaşamak benim için tamamen yeni bir durum değildi. Ancak Türkiye, kültürel, dilsel ve sportif açıdan farklı bir deneyim sundu. Bu süreç, yalnızca futbolcu olarak değil, insan olarak da büyümeme katkı sağladı.
- Geçen yaz Werder Bremen’e transferiniz son dakika gerçekleşti. Bu adımı atmaya nasıl karar verdiniz?
Bu, birçok faktöre dayalı sportif bir karardı. Bundesliga, dünyanın en güçlü liglerinden biri ve Werder Bremen, burada kendimi geliştirebileceğim net bir plan ve perspektif sundu. Teknik direktör Ole Werner ve kulüp yöneticileriyle yaptığım görüşmeler çok olumluydu. Ayrıca, aileme coğrafi olarak daha yakın olmak da kararımda etkili oldu.
- Bremen’de geçirdiğiniz ilk aylar oldukça başarılı geçti. Bu hızlı uyumu neye bağlıyorsunuz?
Bremen’deki başlangıcım çok olumlu geçti. Takıma hızlıca adapte oldum çünkü oyun tarzı bana uygun ve teknik direktörün güvenini hemen hissettim. Daha önceki tecrübelerim de yeni bir çevreye ve oyun sistemine hızlıca uyum sağlamamı kolaylaştırdı.
- Werder Bremen hakkında ne düşünüyorsunuz? Kulüp, şehir ve takım arkadaşlarınızla ilgili özel olarak beğendiğiniz şeyler neler?
Kulüpteki net yapı ve aile atmosferini çok seviyorum. Bremen, huzurlu ve samimi bir şehir; burada kısa sürede kendimi evimde gibi hissettim. Takım arkadaşlarımın açık ve samimi tutumu da adaptasyon sürecimi hızlandırdı.
- Teknik direktör Ole Werner ile ilişkiniz nasıl?
Ole Werner’in net bir oyun planı ve sakin bir yaklaşımı var, bu da çok güven veriyor. Bana takım için önemli olduğumu hissettiriyor ve gelişimime destek oluyor. Kendisiyle açık bir iletişimimiz var, bu da performansımı sahaya yansıtmamı kolaylaştırıyor.
- Werder taraftarları arasında Avrupa kupalarına katılma umutları yükseldi. Sizce bu hedef gerçekçi mi?
Sezonun ikinci yarısına istediğimiz gibi başlayamadık, bu da hedefimizi zorlaştırdı. Ancak takım olarak kendimize inanıyoruz. Daha istikrarlı bir performans sergilersek, sezonun sonunda büyük bir başarı elde edebiliriz. Şahsen, her gün daha iyi olmak ve takımıma maksimum katkıyı sağlamak istiyorum.
- Milli takım tercihiniz konusunda ne düşünüyorsunuz? Almanya mı, Gana mı?
Hem Almanya’ya hem de Gana’ya derin bir bağlılık hissediyorum. Şu an tamamen kulüp performansıma odaklanmış durumdayım ve bu konuda acele etmiyorum. Zamanı geldiğinde, kariyerim için en doğru kararı vereceğim.
- Galatasaray ile olan sözleşmeniz 2026’ya kadar devam ediyor, ancak Werder’in de bir satın alma opsiyonu var. Gelecekte hangi forma altında sahada olacağınızı nasıl görüyorsunuz?
Bremen’de olmaktan çok mutluyum ve burada devam etmeyi isterim. Ancak Galatasaray’a da bana bu fırsatı verdiği için minnettarım. İki seçenek de benim için heyecan verici ve zamanla ne olacağını göreceğiz.