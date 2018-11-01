Kariyer rekoru, maçı kurtaran blok ve gözyaşları!

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2011 yılında 22 yaşındayken Chicago Bulls formasıyla kazandığı mvp ödülüyle bu onura layık görülen en genç oyuncu unvanını elde eden Derrick Rose'un kariyeri peş peşe yaşadığı sakatlıklar, geçirdiği 4 diz ameliyatı ve kişisel sorunları nedeniyle sonlanma aşamasına kadar gelmişti.