4 ilin valilikleri tarafından alınan karar ve Kabine Toplantısı öncesinde "Ders saatleri düşecek mi? Ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya mı düşecek?" sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, ders saatleri düşecek mi? İşte üç ilde alınan kararlar...

4 İLDE KARARLAR ALINDI

Diyarbakır'da ders süreleri ikili eğitim öğretim yapılan tüm okullarda 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü.

Hatay Valiliği, tarafından ikili eğitim yapan okullarda ise iki teneffüs saatinin 40 dakika olmasına, okul öncesi eğitim veren kurumlar hariç ilkokul, ortaokul ve liselerde ise 30 dakika olmasına karar verildi.

Kırıkkale Valiliği ikili eğitime geçen Temel Eğitime bağlı okullarda ders saatlerinin en az 30 dakika, mesleki ve teknik eğitime bağlı liselerde ise ders saatlerinin en az 35 dakika olarak planlamasını istedi.

Bursa'da ders süreleri 5 dakika indirildi ve ders süresi 35 dakika oldu.

DERS SÜRELERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Ders sürelerinin değişip değişmeyeceği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından henüz resmi bir karar alınmadı. Ancak valilikler tarafından alınan kararlar göz önüne alındığında bugün ki Kabine Toplantısı'nda bu konun da demlendirilmesi bekleniyor. Ders süreleriyle ilgili bir karar alınması hainde sizler paylaşacağız.