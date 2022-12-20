Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar
ABONE OL

'Derviş' sahneleniyor

Atatürk Kültür Merkezi, 27 Aralık’ta Anadolu’nun 'Derviş'i Yunus Emre’nin sevgiyi, aşkı ve gerçeği arama çabasından ilham alınarak sahneye taşınan 'Derviş' dans gösterisine ev sahipliği yapacak

'Derviş' sahneleniyor
HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan, Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun sahneye taşıdığı 'Derviş', 27 Aralık Salı günü Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu’nun gözü, kulağı, söyleyen, konuşan dili olan Yunus Emre'nin yaşam öyküsünden ilham alınarak hazırlanan 80 dansçının yer aldığı görkemli gösteri, büyük ozanın eşsiz mirasına bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Senaryosunu İskender Pala'nın yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın üstlendiği "Derviş", Yıldız Çankaya Sargın'ın sanat yönetmenliğinde sahneleniyor.

Gösteri; Taptuk Dergâhı’na girmeden önce bir Anadolu köylüsü olarak yola çıkan Yunus'u, dergahta olgunlaşan Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlâkla ilgili düşüncelerini, İslam tasavvufunu işleyerek yücelişini ve Yunus’tan bugüne ulaşan sevgi, barış ve dostluk dilinin ilâhîlerini, türkülerini, şiirlerini çok yönlü bir sahne uygulaması ile sunuyor.

Yunus Emre’nin sevgiyi, aşkı ve gerçeği arama çabasını anlatan temsilin arka planında 'Anadolu Türklüğü'nün Moğol akın ve yağmalarıyla ortaya çıkan kıtlık ve kuraklıklarla mücadelesi görülürken, Yunus Emre'nin yaşam öyküsü üç ayrı zaman diliminde anlatılıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Midas’ın Kulakları' İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT 'Midas’ın Kulakları' İş Sanat'ta
'Genç Caz+ 22' albümü çıktı
KÜLTÜR-SANAT 'Genç Caz+ 22' albümü çıktı
Mor ve Ötesi stadyum konseri sinemalarda
KÜLTÜR-SANAT mor ve ötesi stadyum konseri sinemalarda
‘Şimdi’ DasDas'ta prömiyer yaptı
KÜLTÜR-SANAT ‘Şimdi’ DasDas'ta prömiyer yaptı
21. Yüzyıl’ın en iyi 9 filmi
KÜLTÜR-SANAT 21. Yüzyıl’ın en iyi 9 filmi
Hz. Mevlana 749'uncu vuslat yıldönümünde Konya'da anıldı
KÜLTÜR-SANAT Mevlana Şeb-i Arus törenleriyle anıldı
Devlet Tiyatroları 18 ilde 33 temsille turneye çıkıyor
KÜLTÜR-SANAT Devlet Tiyatroları 18 ilde 33 temsille turneye ...
Alan Kadiköy'den yönetmenlere çağrı
KÜLTÜR-SANAT Alan Kadiköy'den yönetmenlere çağrı
Ludovico Einaudi Şubat'ta Zorlu PSM'de
KÜLTÜR-SANAT Ludovico Einaudi Şubat'ta İstanbul'da
'Turna Misali'ne Alaska'dan ödül
KÜLTÜR-SANAT 'Turna Misali'ne Alaska'dan ödül

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.