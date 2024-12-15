Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Dervişoğlu: Suriyelilerin misafirliği bitmiştir | Son dakika haberleri

        Dervişoğlu: Suriyelilerin misafirliği bitmiştir

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Esad gitmiştir, Suriyelilerin de Türkiye'deki misafirliği bitmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkeleri istiyor diye misafir kabul etmeye hazır bir ülke görüntüsü sergilemenin anlamı yoktur." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 20:57 Güncelleme: 15.12.2024 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dervişoğlu: Suriyelilerin misafirliği bitmiştir
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde partisince düzenlenen "İyilerin Samsun Buluşması ve Toplu Üye Katılım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gündeminde Suriye meselesi olduğunu belirtti.

        Suriye'de yaşananların Türkiye'ye etkilerinin iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, "Irak'ta yaşadıklarımızı belli ki Suriye de yaşamaya devam edecek. Dolayısıyla Irak nasıl bölündüyse Suriye'de o şekilde bölünecek. Suriye'den kaynaklı handikaplarımız ne bizim? Güvenliğimiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye'den kaynaklı birtakım olaylar münasebetiyle eğer vatan bütünlüğü tehlikeye düşmüş gibi görünüyorsa tedbir almak mecburiyetindedir. İsrail her gün Suriye'de toprak kazanıyor. Suriye'nin güneyini neredeyse işgal etti, ağzını açan yok. Filistin ve Gazze'den bahseden kaldı mı son 15 günden beri? Filistin'in derdi çözüldü mü? Yok. Şimdi gündem Suriye." diye konuştu.

        REKLAM

        Türkiye'nin gerçeklerinin algılar üzerinden değil, olgular üzerinden belirlenmesi gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesinin sığınmacı sorunu olduğunu aktardı.

        "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİR TANESİ SIĞINMACI SORUNU"

        Dervişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Burada hükümete sesleniyorum, milletin kafasını boş yere karıştırmayın. Derhal geçici sığınmacı statüsünü kaldırın. Esad gitmiştir, Suriyelilerin de Türkiye'deki misafirliği bitmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkeleri istiyor diye misafir kabul etmeye hazır bir ülke görüntüsü sergilemenin anlamı yoktur. Türkiye'nin sınırında bir terör devletinin kurulması engellenmelidir. Suriye PKK'sıyla Irak PKK'sının birleşmesinin önüne geçilmeli ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bu iki unsurun bir araya gelmesini engelleyecek askeri tedbiri mutlaka almak zorundadır. Avrupa Birliği'yle ve Avrupa ülkeleriyle bedeli mukabilinde imzalanmış geri kabul anlaşması derhal ortadan kaldırılmalıdır."

        Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınması, Suriyelilere verilen vatandaşlıkların iptal edilmesi gerektiğini de söyleyen Dervişoğlu, "238 bin Suriyeliye Kanun Hükmünde Kararnameyle kanunsuz vatandaşlık verdiniz. İYİ Parti olarak gerçek politikamızı ortaya koyduk ve bunların vatandaşlık iptali için hem Danıştay'a hem de İdari Mahkemeye dava açtık. Ayrıca Türkiye Barolar Birliğinin açmış olduğu davaya da müdahil olarak katıldık. 238 bin Suriyeli Türkiye'de mal edinmek suretiyle istisnai vatandaşlık elde etmişler. İktidarın Suriyelilere verdiği vatandaşlıkların derhal iptali gerekmektedir ve kendi ülkelerine dönmeleri için de teşvik yasasının çıkarılması artık kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

        Programa, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırmızı kart ve goller var!
        Kırmızı kart ve goller var!
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler