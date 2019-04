Derya Arbaş kimdir, neden öldü? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Bale sanatçısı ve sinema oyuncusu Zerrin Arbaş'ın kızı olan Derya Arbaş 2003 yılında hayatını kaybetti. Zerrin Arbaş bugün katıldığı bir tv programında kızının ölümüyle ilgili detayları paylaştı.

DERYA ARBAŞ KİMDİR?

bir döneme damga vuran Derya Arbaş, 17 Haziran 1968 tarihinde ABD’nin Santa Monica şehrinde dünyaya geldi. Türkiye Eski Güzeli ve oyuncu Zerrin Arbaş ile Amerikalı oyuncu Dehl Berti'nin kızıdır. 1974'te annesi Zerrin Arbaş'ın oynadığı Battal Gazi'nin Oğlu adlı filmde, annesinin çocukluğunu canlandırdı. Uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra 15 yaşında Kuyucaklı Yusuf filminde oynamak üzere Türkiye'ye geldi. 1985-1986 arasındaki kısa süre boyunca birçok filmde oynadı. Türkiye'de ilk kez geniş kitlelerce tanınması ise bir dergiye kapak olmasıydı.

Dilan filmini çekerken Ağrı'da tanıştığı Nihat Polat ile 1986'nın sonunda gizlice evlendi. Bu evlilik döneminde sinemadan uzak kaldı. California Institute of the Arts’ta, resim ve heykel eğitimi aldı 1989'da ise kültür farklılığını öne sürerek evliliğini bitirdi. Bu uzaklaştığı arada, 1991'de babasını kaybetti.

1994'te Atıf Yılmaz'ın Gece, Melek ve Bizim Çocuklar filminde başrol oynadı. Film sonrası yine ABD'ye gitti. 1996'da Çılgın Badiler adlı dizi için bir süre yine Türkiye'ye döndü. 1997'de Amerika'da Hang Your Dog in the Wind filminde oynadı. 2000'lerde Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. 2001'de Kerem Alışık ile Günah dizisinde oynadı. Hayatının son dönemlerinde "Gratified Desire" (Doyurulmuş Arzu) adlı (yayımlanmamış) otobiyografik özellikler de barındıran bir roman yazmıştı.

DERYA ARBAŞ NEDEN ÖLDÜ?

16 Ekim 2003'te dedesi Avni Arbaş vefat edince cenaze töreni için Amerika'dan Türkiye'ye geldi. Cenaze sonrası 20 Ekim'de Los Angeles'taki evine döndü. Türkiye'ye dönmeyi planlayan Arbaş, 15 gün içinde dedesinin evine yerleşecekti. Ancak 22 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.