Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Derya Bedavacı: Birçok hedefime ulaştığım bir yıl oldu - Magazin haberleri

        Derya Bedavacı: Birçok hedefime ulaştığım bir yıl oldu

        Yeni yılı Antalya'da sahnede karşılamaya hazırlanan Derya Bedavacı, 2025'i; "Hedeflerime ulaştığım, seyirciyle yeniden bütünleştiğim bir yıl oldu" sözleriyle değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 22:52 Güncelleme: 12.12.2025 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Birçok hedefime ulaştığım bir yıl oldu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; şarkıcı Derya Bedavacı ile eşi Murat Bedavacı, Nişantaşı'nda görüntülendi.

        Kostüm provasına geldiğini belirten Derya Bedavacı, yeni yıla Antalya'da sahnede gireceğini söyledi.

        2025 yılının kendisi için oldukça verimli geçtiğini ifade eden Derya Bedavacı; "Seyirciyle buluştuğum, konserden konsere koştuğum, birçok hedefime ulaştığım bir yıl oldu" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Derya Bedavacı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın