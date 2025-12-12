Derya Bedavacı: Birçok hedefime ulaştığım bir yıl oldu

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; şarkıcı Derya Bedavacı ile eşi Murat Bedavacı, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kostüm provasına geldiğini belirten Derya Bedavacı, yeni yıla Antalya'da sahnede gireceğini söyledi.

2025 yılının kendisi için oldukça verimli geçtiğini ifade eden Derya Bedavacı; "Seyirciyle buluştuğum, konserden konsere koştuğum, birçok hedefime ulaştığım bir yıl oldu" dedi.