'Eve Müslüm Gürses kaseti girdi, kafam değişti' 0:00 / 0:00

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Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Yıldızlar Geçidi" serisinde dün akşam sahne Derya Bedavacı'nındı.

Kendi yazdığı şarkılar ve yaptığı coverlar ile adından söz ettiren Bedavacı, kariyerinin ilk Harbiye Açıkhava konserinde seyircisiyle buluştu. Derya Bedavacı, konsere "Kalbimi Kırıyorlar Anne" şarkısı ile başladı.

Pandemi dönemini yeni şarkılar yaparak geçirdiğini dile getiren Bedavacı, çocukken evlerine giren bir kasetçalarda Müslüm Gürses'i dinledikten sonra kafasında çok başka bir yelpaze açıldığını söyledi ve Müslüm Gürses'in "Güldür Yüzümü" şarkısını yorumladı.