Derya Bedavacı: Yapay zekâ ile yapılan işler samimi değil

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen şarkıcı Derya Bedavacı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bedavacı, "Ramazan'da bol bol dinlendik, sahneleri çok özlemiştik. Bugün de Kıbrıs'tayız, burada olmaktan her zaman mutluyuz. Güzel bir bayram gecesi olacak" diye konuştu. Bu süreçte kendisine vakit ayırdığını da dile getiren Derya Bedavacı, "Ramazan vesilesiyle hem diyet yapıp hem de spor yaptım" ifadelerini kullandı.

"AYRILIKLARIN MEVSİMİ YOK"

Seslendirdiği arabesk şarkılar hakkında da konuşan Bedavacı, "Ayrılıkların mevsimi yok, her mevsimde dinleniyor şarkılar. Benden çok eğlenceli şarkılar beklemiyorlar ama nisan ayında çıkacak yeni şarkımız eğlenceli sayılabilir. Yine de her zamanki gibi bir ayrılık hikâyesi olacak" dedi. Ardından sosyal medyada dinleyicilerinden gelen mesajlara da değinen şarkıcı, "Ayrılan değil de benim sayemde barışan çok çift yazıyor. Şarkılarımı birbirlerine göndererek iletişim kurduklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

"ACI TATLI DOLU BİR ÖMÜR GEÇİRDİK"

Özel hayatı hakkındaki sorulara da yanıt veren Derya Bedavacı, eşi Murat Bedavacı ile evliliği hakkında konuştu. Şarkıcı, "Herkesin hayatında zor zamanlar olur. Bizim Murat’la ilişkimiz nereden baksanız 25 yıl. Çok anımız var, acı tatlı dolu bir ömür geçirdik birlikte" dedi.

Murat Bedavacı ve Derya Bedavacı

Bedavacı, yeni şarkısının klibinde yapay zekâ kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna ise "Hayır olmayacak. Yapay zekâyla yapılan işleri çok samimi bulmuyorum ama şarkıya göre şekillenebilir" yanıtını verdi.

Güncel müzik listeleriyle arasına mesafe koyduğunu da belirten Derya Bedavacı, "İlk 50'de ben yoksam hiç bakmıyorum, ben varsam bakarım. Kulağıma hoş gelen her şarkıyı dinlerim. Bazen kimin söylediğini bilmediğim şarkılar bile çok hoşuma gidiyor. Yeni yapılan güzel işler var" ifadelerini kullandı.