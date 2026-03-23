        Haberler Objektife Takılanlar Derya Bedavacı: Yapay zekâ ile yapılan işler samimi değil

        Derya Bedavacı: Yapay zekâ ile yapılan işler samimi değil

        Derya Bedavacı, yapay zekâyla yapılan işler ve eşi Murat Bedavacı ile evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu

        Giriş: 23.03.2026 - 08:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yapay zekâ ile yapılan işler samimi değil"
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen şarkıcı Derya Bedavacı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bedavacı, "Ramazan'da bol bol dinlendik, sahneleri çok özlemiştik. Bugün de Kıbrıs'tayız, burada olmaktan her zaman mutluyuz. Güzel bir bayram gecesi olacak" diye konuştu. Bu süreçte kendisine vakit ayırdığını da dile getiren Derya Bedavacı, "Ramazan vesilesiyle hem diyet yapıp hem de spor yaptım" ifadelerini kullandı.

        "AYRILIKLARIN MEVSİMİ YOK"

        Seslendirdiği arabesk şarkılar hakkında da konuşan Bedavacı, "Ayrılıkların mevsimi yok, her mevsimde dinleniyor şarkılar. Benden çok eğlenceli şarkılar beklemiyorlar ama nisan ayında çıkacak yeni şarkımız eğlenceli sayılabilir. Yine de her zamanki gibi bir ayrılık hikâyesi olacak" dedi. Ardından sosyal medyada dinleyicilerinden gelen mesajlara da değinen şarkıcı, "Ayrılan değil de benim sayemde barışan çok çift yazıyor. Şarkılarımı birbirlerine göndererek iletişim kurduklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

        "ACI TATLI DOLU BİR ÖMÜR GEÇİRDİK"

        Özel hayatı hakkındaki sorulara da yanıt veren Derya Bedavacı, eşi Murat Bedavacı ile evliliği hakkında konuştu. Şarkıcı, "Herkesin hayatında zor zamanlar olur. Bizim Murat’la ilişkimiz nereden baksanız 25 yıl. Çok anımız var, acı tatlı dolu bir ömür geçirdik birlikte" dedi.

        Murat Bedavacı ve Derya Bedavacı
        Murat Bedavacı ve Derya Bedavacı

        Bedavacı, yeni şarkısının klibinde yapay zekâ kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna ise "Hayır olmayacak. Yapay zekâyla yapılan işleri çok samimi bulmuyorum ama şarkıya göre şekillenebilir" yanıtını verdi.

        Güncel müzik listeleriyle arasına mesafe koyduğunu da belirten Derya Bedavacı, "İlk 50'de ben yoksam hiç bakmıyorum, ben varsam bakarım. Kulağıma hoş gelen her şarkıyı dinlerim. Bazen kimin söylediğini bilmediğim şarkılar bile çok hoşuma gidiyor. Yeni yapılan güzel işler var" ifadelerini kullandı.

        Rutte, Trump'tan "anlayış" istedi
        Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Savaşta kimin planı işliyor?
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Tofaş Amerika'ya geri dönüyor
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        "Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!"
        "Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!"
        Süleyman Hurma'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Süleyman Hurma'dan HT Spor'a özel açıklamalar!