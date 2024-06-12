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        Haberler Magazin Derya Şensoy, açtığı davayı kazandı - Magazin haberleri

        Derya Şensoy, açtığı davayı kazandı

        Oyuncu Derya Şensoy'un, kendisine ait tasarımının taklit edilerek kullanıldığı iddiasıyla bir firmaya açtığı davada karar çıktı Mahkeme, firmanın Şensoy'a 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 18:08 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:09
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        Oyuncu Derya Şensoy, kendisine ait illüstrasyon çalışmasının taklit edildiğini ve rızası olmadan kullanıldığını iddia ederek bir firmaya dava açmıştı.

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        İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde ise Derya Şensoy'un oyunculuk kariyerinin yanı sıra ABD'de illüstrasyon ve tasarım üzerine lisans eğitimi aldığı, firmadan kendisine illüstrasyon hazırlaması için teklif geldiği, hazırladığı üç farklı çalışmanın beğenildiği ancak bir daha kendisiyle iletişime geçilmediği aktarıldı. Dilekçede ayrıca, illüstrasyonlarından birinin iddiaya göre; şirketin tasarımlarında kullanıldığı, kendilerinden izin almadığı belirtildi.

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        İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 3 yıldır devam eden dava karara bağlandı. Duruşmada davacı Derya Şensoy'un avukatı Burak Haybat ile davalı firmanın avukatı hazır bulundu. Derya Şensoy'un avukatı mahkemede davanın kabulünü talep ederken, firmanın avukatı ise davanın reddini istedi.

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        100 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEMESİNE HÜKMEDİLDİ

        Kararını açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabul kısmen reddiyle, firmanın 90 bin lira maddi 10 bin lira da manevi olmak üzere toplamda 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi

        #Derya Şensoy
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